Le Casa Sports, qui a limogé son entraineur pour insuffisance de résultats, va tenter de se donner un bol d’air, lors de la réception du Jaraaf de Dakar, ce dimanche, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1.

La 7e journée de la Ligue 1 sera marquée par le choc entre le Casa Sports (14e, 2 pts) et le Jaraaf de Dakar (3e, 10 pts), ce dimanche au stade municipal de Kolda. Ce classique du championnat d’élite sénégalais arrive à un moment charnière pour les deux clubs, notamment le Casa qui traverse une mauvaise passe. Le club de Ziguinchor s’est séparé de son entraineur, Ansou Diadhiou, qui lui a donné son 2e titre de champion du Sénégal (2022) et deux trophées de Coupe du Sénégal (2021 et 2022). Les dirigeants espèrent créer un sursaut dans l’équipe en changeant le staff technique. C’est le duo Cheikh Tidiane Cissé et Mame Moussa Diarra qui aura la lourde charge de remettre les Ziguinchorois dans les rails. Et cela commence ce week-end à domicile où le Casa a du mal à s’acclimater.

En trois sorties sur la pelouse du stade municipal de Kolda, où il a délocalisé ses matchs à domicile à cause de la fermeture de Aline Sitoé Diatta pour travaux de réhabilitation, le Casa Sports a concédé deux nuls et une défaite. L’idée est de créer le déclic en décrochant la première victoire de la saison face au club de la Médina. Mais la tâche ne sera pas aisée face à un adversaire qui a fini par vaincre son impuissance à domicile en enregistrant son premier succès sur la pelouse du stade Iba Mar Diop face à Génération Foot (3-0). Cette large victoire devrait booster le capital confiance des hommes de Malick Daff qui chercheront à confirmer ce résultat. Avec seulement deux points de retard sur le duo de tête, les Vert et Blanc de la Médina peuvent lorgner le fauteuil de leader.

TFC et DSC, duel de leadership à distance

À l’issue de la 6e journée, Teungueth FC (12 pts) s’est emparé de la première place grâce au nombre de buts marqués (7 buts). Le club de Rufisque compte le même nombre de points que Dakar Sacré-Cœur relégué à la 2e place (12 pts) pour avoir inscrit moins de buts (6 buts). Les deux équipes vont se livrer une bataille à distance pour le contrôle de la tête du classement. TFC va accueillir l’US Gorée (9e, 7 pts), ce samedi au stade Ngalandou Diouf. Les Rufisquois sont bien à l’aise dans leur antre en ce début de saison. En trois rencontres, ils ont obtenu deux victoires et concédé un nul. Ils vont faire face aux Insulaires en quête de relance. Depuis quatre journées, les hommes de Moussa Diatta n’arrivent plus à gagner (trois nuls et une défaite). Ils vont donc essayer de renouer avec le succès à Rufisque.

Pour sa part, l’Académie de la Sicap, qui marque le pas depuis deux journées (deux nuls), va essayer de retrouver le chemin du succès en déplacement au stade Massène Sène où il va défier le Jamono Fatick (5e, 8 pts). Le promu, également, est à la recherche d’une victoire depuis trois matchs (deux nuls et une défaite). Les Fatickois vont tout faire pour y arriver avec le soutien de leur public.

Stade de Mbour - Diambars, le derby de la Petite Côte

Le stade Caroline Faye va abriter le premier derby de la Petite Côte entre Stade de Mbour (12e, 5 pts) et Diambars de Saly (13e, 5 pts), ce dimanche. Les deux équipes sont mal-en-point en ce début de championnat. Les Stadistes n’arrivent toujours pas s’imposer et ont enchainé quatre nuls de suite. Ils devraient pouvoir profiter de ce match à domicile pour décrocher leur premier succès de la saison et s’éloigner de la zone rouge. Mais les Académiciens ne leur faciliteront pas la tâche. Après deux défaites d’affilée, Diambars fera tout pour prendre le dessus et sortir de la zone de relégation.

Stoppée net dans son élan, après deux victoires de rang, Génération Foot (10e, 7 pts) va retrouver la pelouse du stade Lat Dior l’esprit revanchard face à la Linguère de Saint-Louis (4e, 9 pts), ce dimanche. Les Saint-Louisiens, s’étant rapprochés du podium à la suite de leur victoire contre l’US Ouakam (1-0), essayeront de rester dans cette dynamique pour espérer une des trois premières places du classement.

L’USO (11e, 5 pts) va essayer de se rattraper lors de la réception de Guédiawaye FC (6e, 8 pts), qui a ralenti le pas depuis quatre journées (quatre nuls). La dernière affiche du week-end va mettre aux prises l’AS Pikine (8e, 8 pts) à la Sonacos de Diourbel (7e, 8 pts).

Programme

Ligue 1 Samedi Stade Ngalandou Diouf 16h30 Teungueth FC - US Gorée Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fk - Dakar Sacré-Cœur Dimanche Stade municipal de Kolda 16h30 Casa Sports - Jaraaf Stade Alassane Djigo 16h30 AS Pikine - Sonacos Stade Caroline Faye 16h30 Stade Mbour - Diambars Stade Lat Dior 16h30 Génération Foot - Linguère Stade municipal de Ngor 16h30 US Ouakam - Guédiawaye FC Ligue 2 - 7e journée Samedi Stade municipal de Ngor 16h30 RS Yoff - Thiès Stade Caroline Faye 16h30 Demba Diop FC - Keur Madior Stade Maniang Soumaré 16h30 Amitié FC - Oslo FA Dimanche Stade Amadou Barry 16h30 AS Douanes - Cneps Excellence Stade Caroline Faye 16h30 Wallydaan - AJEL Stade municipal HLM 16h30 HLM - Duc Stade Alboury Ndiaye 16h30 Ndiambour - Niary Tally

LOUIS GEORGES DIATTA