Le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo, et Chelsea d’Edouard Mendy ont validé leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions malgré leur défaite, hier, respectivement face au Bayern Munich et Porto sur le même score (0-1), en match retour des quarts de finale.

C’est fait ! Idrissa Gana Gueye, Abdou Diallo et Edouard Mendy seront bien dans le carré d’as de la Ligue des champions. Les trois joueurs sénégalais sont qualifiés en demi-finale de la C1, malgré la défaite de leur club respectif en match retour des quarts de finale. Le Paris Saint-Germain, vainqueur à l’aller (2-3), a perdu (0-1) face au Bayern Munich, hier, au Parc des Princes. Le PSG rencontrera le vainqueur du match entre Manchester City, victorieux à l’aller (2-1), et Dortmund. Pour sa part, Chelsea, qui a défait le FC Porto sur sa pelouse, a concédé la défaite à domicile sur le score d’un but à zéro. Les Blues croiseront le fer avec l’équipe qualifiée à l’issue du duel entre Liverpool, défait (3-1), et le Real Madrid.

Paris barre la route au Bayern

Comme au match aller, le milieu de terrain sénégalais a répondu présent dans l’entrejeu parisien. Toujours à l’affût des premières balles, l’ancien pensionnaire de Diambars a été irréprochable dans la récupération de ballons. Avec une pression sur le porteur de balle, il a beaucoup gêné les attaques de l’adversaire.

Les Parisiens qui se sont projetés sur des contres se sont procuré la première occasion, mais Neymar a perdu son duel devant Neuer. Ce début de match, marqué par de grosses imprécisions techniques, manquait sérieusement de rythme, ce qui arrangeait le PSG. Au fil des minutes, le Bayern haussait le ton et Paris connaissait un premier frisson avec une frappe de Sané qui frôlait le poteau de Navas. Dans la foulée, les Parisiens répondaient mais Neuer remportait encore son duel avec Neymar après un caviar de Mbappé. Le Brésilien gâchait une nouvelle opportunité quelques minutes plus tard avec un tir sur le poteau. Juste avant la pause, le PSG était puni de sa maladresse avec une frappe d’Alaba repoussée par Navas sur Choupo-Moting, qui marquait de la tête (0-1, 39e).

Au retour des vestiaires, le PSG était à deux doigts d’égaliser avec une offrande de Di Maria pour Neymar, trop court pour reprendre le ballon devant la cage vide ! A l’approche de l’heure de jeu, le club de la capitale connaissait un coup dur avec la sortie sur blessure de Diallo, remplacé par Bakker. Quelques secondes plus tard, le champion de France en titre se faisait une vraie frayeur avec une bonne sortie de Navas dans les pieds de Müller. Les Bavarois ont poussé pour mettre le 2e but synonyme de qualification, le Paris Saint-Germain subi, mais reste debout jusqu’à la fin du temps réglementaire.

Chelsea élimine Porto

Edouars Mendy n’a pas eu beaucoup de réussite par rapport à la manche aller puisque son équipe a concédé un but dans le temps additionnel.

Dos au mur, les Dragons réalisaient la même entame qu'à l'aller et bougeaient sérieusement les Blues en mettant beaucoup d'agressivité dans les duels et en imposant un pressing haut. Malgré leur présence dans le camp adverse, les Portugais peinaient toutefois à se montrer dangereux. La pression lusitanienne s'accentuait au retour des vestiaires avec une succession de corners qui ne donnaient toutefois rien. Brouillonne et plus équilibrée, la dernière demi-heure ne laissait aucun espoir aux hommes de Sergio Conceiçao pour espérer renverser la vapeur et c'est même Marchesin qui devait s'interposer dans le temps additionnel pour empêcher Pulisic d'offrir un nouveau succès aux Blues. Contre toutes attentes, Porto finissait pourtant par prendre les devants sur une superbe bicyclette de Taremi (0-1, 90e+4). Un bijou beaucoup trop tardif.

LOUIS GEORGES DIATTA