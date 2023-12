Au terme d'une rencontre animée, l'Olympique de Marseille a battu l'Ajax Amsterdam (4-3) ce jeudi au Vélodrome lors de la 5e journée de la Ligue Europa. Leader groupe B, le club phocéen a l'assurance de terminer à l'une des deux premières places.

Avec une inspiration géniale de Pierre-Emerick Aubameyang, les Marseillais ont validé un futur européen ! Dans le cadre de la 5e journée de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille a pris le meilleur sur l'Ajax Amsterdam (4-3) au Vélodrome ce jeudi. Dans un match vivant, les deux équipes se sont rendues coups pour coups avec un triplé d'Aubameyang et un but de Chancel Mbemba pour répondre à un doublé de Brian Brobbey et une réalisation de Chuba Akpom. Actuellement leader du groupe B, l'OM est assuré de terminer à l'une des deux premières places et aura simplement besoin d'un nul à Brighton, le 14 décembre, pour terminer en tête de cette poule.

Brobbey répond à Aubameyang et Mbemba

Secoués par Gennaro Gattuso après la seconde période insipide à Strasbourg (1-1) samedi en Ligue 1, les Marseillais réalisaient une bonne entame avec un tir en taclant d'Aubameyang repoussé par Ramaj. A force de pousser, le club phocéen était récompensé avec une faute d'Hato sur Sarr dans la surface et l'arbitre désignait immédiatement le point de penalty. Face à Ramaj, Aubameyang ne tremblait pas d'une frappe placée sur la droite (1-0, 9e). Cependant, la réaction néerlandaise était immédiate avec un une-deux entre Berghuis et Brobbey, qui ajustait Lopez à bout portant (1-1, 11e). Clairement touché pendant quelques minutes, l'OM souffrait et Lopez devait sortir le grand jeu pour empêcher Brobbey de s'offrir un doublé. Mieux par la suite, Marseille retrouvait des couleurs et Clauss, sur un corner, délivrait un caviar sur la tête de Mbemba, buteur d'une tête croisée (2-1, 27e). Mais toujours fébriles défensivement, les Olympiens craquaient quelques secondes plus tard avec une frappe en pivot de Brobbey (2-2, 30e). Sur les deux buts, Gigot a été en retard… Jusqu'à la pause, les deux formations se montraient moins dangereuses avec des approximations techniques et un rythme bien plus faible.

Le Gabonais en feu, l'OM joue avec le feu…

Dès le retour des vestiaires, Aubameyang illuminait cette soirée de sa classe avec un retourné acrobatique sur un centre d'Harit pour donner l'avantage à l'OM (3-2, 48e) ! Quel geste pour faire exulter le public du Vélodrome ! Avec de bonnes combinaisons, les Phocéens cherchaient à faire le break, mais Correa butait sur Ramaj. Cependant, l'équipe batave restait aussi menaçante et Lopez était encore impeccable sur une frappe de Bergwijn. Puis le match connaissait un nouveau tournant, pour un tacle bien trop appuyé sur Correa, Berghuis a été logiquement expulsé après l'intervention de la VAR ! Même en supériorité numérique, l'OM avait du mal à enflammer les débats, qui restaient ouverts… Et sans surprise, les hommes de Gattuso étaient punis avec un centre de Hlynsson repris de la tête au second poteau par Akpom (3-3, 80e). Même sans maîtrise, Marseille repartait vers l'avant et bénéficiait d'un cadeau de Ramaj, qui voulait capter un centre loupé d'Aubameyang et concédait un penalty sur Sarr ! Froid, le Gabonais s'offrait un triplé d'un tir sur la droite pour faire gagner son équipe (4-3, 90+2e) ! Et pour la première fois de la soirée, le Marseillais célébrait !

MAXIFOOT.FR