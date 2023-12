Absent des pelouses depuis trois mois, Bamba Dieng a retrouvé le chemin des filets, ce dimanche pour sa deuxième apparition depuis son retour. Cette première réalisation de la saison est remarquable, car elle permet à Lorient d’éviter la défaite sur la pelouse du Toulouse FC (1-1).

Ayant retrouvé la compétition la semaine passée, Bamba Dieng est déjà décisif. En déplacement à Toulouse pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Lorient a dû s’en remettre à l’attaquant sénégalais pour se sauver de la menace d’une troisième défaite d’affilée. Sur le banc de touche, le champion d’Afrique a vu ses coéquipiers tenir la dragée haute à l’équipe toulousaine, en première période. Tenus en échec pendant plus d’une heure de jeu, les Toulousains ont trouvé la faille à la 72e mn par Dallinga (1-0), entrée en jeu dix minutes plus tôt. Les choses se passaient bien pour le Téfécé qui croyait tenir les trois points.

Mais en toute fin de match, l’ancien Marseillais (1-1, 90e+1), qui est entré en seconde période, a arraché un point précieux pour le barragiste. Grâce à ce point du nul, Lorient reste à la 16e place (13 pts), à seulement un point du premier non relégable. Dieng a inscrit son premier but de la saison, en quatre apparitions. Il a ainsi retrouvé le chemin des filets sept mois après. Son dernier but remonte au 30 avril 2023 au Parc des Princes, lors de la victoire (1-3) de Lorient face au PSG.

La saison dernière, en provenance de l’OM en janvier 2023, l’ex-pensionnaire de Diambars a inscrit 3 réalisations en 15 matchs. Ce réveil, après trois mois d’absence, marque peut-être le début d’une saison prolifique sous le maillot des Merlus. Il pourrait même confirmer ce retour en grâce la journée prochaine face à son ancien club, l’Olympique de Marseille, qui l’a pratiquement jeté à la porte. De quoi le surmotiver !

Doublé de Sima, PD de Jackson

Ce dimanche, un autre élément de la Tanière a retrouvé le chemin des filets. Il s’agit d’Abdallah Sima, qui a mis fin à un mois et 12 jours de disette. L’attaquant sénégalais a permis aux Rangers (2e, 31 pts) de renouer avec la victoire en inscrivant un doublé.

Tenu en échec par Aberdeen (1-1), le week-end dernier, le club de Glasgow a conforté sa 2e place en dominant St Mirren sur le score de deux buts à zéro. L’ancien joueur d’Angers a ouvert le score à la dernière minute de la première période. Au retour des vestiaires, il a permis à son équipe de sceller la victoire à la 70e mn, en réussissant sa 7e réalisation. Il devient ainsi co-meilleur buteur de Premiership écossaise, à égalité avec O’Riley (Celtic) et son coéquipier Tavernier.

Après deux matchs sans victoire, Chelsea a renoué avec le succès contre Brighton (3-2), ce dimanche, lors de la 14e journée de Premier League. Dominateur en première période, le club londonien a été récompensé avec des buts de Fernandez (17e) et Colwill (21e). Si Buonanotte (43e) a relancé les Seagulls, les Blues, réduits à dix après l'exclusion de Gallagher, ont repris deux buts d'avance sur un penalty de Fernandez (65e). En fin de match, Joao Pedro a relancé le suspense (90e+2), en vain.

Titulaire à la pointe de l’attaque des Blues, Nicolas Jackson n’a pas trouvé le chemin des filets. Mais l’attaquant sénégalais a participé activement à la 5e victoire de son équipe, pour avoir donné la passe décisive à Colwill pour le 2e but.

LOUIS GEORGES DIATTA