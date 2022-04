Particulièrement performant depuis le début de l'année 2022, l'attaquant de Liverpool Sadio Mané a été encore décisif contre Villarreal (2-0) mercredi lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Brillant, le Sénégalais s'impose comme un candidat crédible au Ballon d'Or.

Il y avait une classe d'écart entre Liverpool et Villarreal (2-0) mercredi à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. A Anfield, les Reds ont logiquement pris une option sur la qualification en finale avec notamment un but de l'inévitable Sadio Mané. En grande forme depuis le début de l'année 2022, l'international sénégalais continue d'affoler les compteurs.

Mané, c'est fort !

Face à la formation espagnole, l'ancien Messin, régulièrement repositionné dans l'axe depuis l'arrivée de Luis Diaz cet hiver, a trouvé le chemin des filets pour inscrire son 10e but en 17 matchs toutes compétitions confondues depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée avec son pays, début février. Noté 7/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici), Mané est également devenu à cette occasion le co-meilleur buteur africain de l'histoire en phase à élimination directe de C1 avec 14 réalisations, à égalité avec un certain Didier Drogba.

Alors que Mohamed Salah, après ses déceptions avec l'Egypte, a légèrement marqué le pas sur les dernières semaines (tout de même 7 buts et 5 passes décisives en 18 matchs), le natif de Banbali s'impose comme une valeur sûre pour le club anglais en 2022. «Sadio est un joueur exceptionnel. C'est un joueur de classe mondiale. Il a encore fait un très bon match pour nous. (…) Sadio veut aider l'équipe et c'est ce que j'aime», a d'ailleurs admiré son entraîneur Jürgen Klopp.

Le Ballon d'Or, c'est possible…

Grâce à ses performances individuelles, Mané incarne logiquement un candidat crédible pour le Ballon d'Or. Avec en plus son sacre à la CAN, le Sénégalais semble capable d'inquiéter l'actuel grand favori, l'avant-centre du Real Madrid Karim Benzema. «Le Ballon d'Or pour Sadio ? Je ne comprends pas comment vous pouvez me poser cette question alors que la saison n'est pas terminée», a répondu Klopp.

«Historiquement, il faut gagner quelque chose pour remporter le Ballon d'Or. Si tu n'es pas Messi ou Ronaldo, tu dois gagner probablement la Ligue des Champions, ce que nous n'avons pas encore fait. Donc donnez-nous quelques semaines et nous verrons», a terminé l'Allemand. Déjà vainqueur de la League Cup avec les Reds cette année, Mané pourra rêver en grand si son club, toujours en lice pour la victoire finale en Premier League, en C1 et en FA Cup, termine la saison en beauté.

Maxifoot.fr