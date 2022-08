Les propriétaires et résidents de la cité Touba Renaissance, sise aux Mamelles, sont à bout. Leur colère contre le promoteur Mbackiou Faye devient de plus en plus vive. Ils accusent le promoteur immobilier de vouloir commercialiser le seul espace restant de la cité ou d’y ériger des immeubles.

La colère de l’Association des propriétaires et résidents de la cité Touba Renaissance, sise aux Mamelles, est de plus en plus vive. Elle dénonce ‘’des tentatives illégales du promoteur Mbackiou Faye de s’accaparer le seul espace commun de la cité pour y construire des immeubles’’.

En effet, la représentante du bureau de ladite association a déclaré, ce samedi, en conférence de presse, qu’’à ce jour, il nous reste une seule réserve d’environ 10 000 m2 au centre de la cité. La SCI Promobilière a prévu de commercialiser ce seul espace restant ou d’y ériger des immeubles, nous privant ainsi tout lieu de vie dans la cité’’.

Dépitée, Fatou Ndiaye explique que leurs différentes correspondances adressées à la mairie de Ouakam, à la sous-préfecture des Almadies, au ministère de l’Urbanisme et du Cadre de vie, à la Direction de l’Urbanisme, à la Dscos… n’ont pas permis de régler cet ‘’abus manifeste’’ du promoteur.

En effet, la cité Touba Renaissance sise aux Mamelles est érigée sur les anciennes terres de l’aéroport commercialisées très cher par la SCI Promobilière du Sieur Mbackiyou Faye. Les différents plans de morcellement remis aux acquéreurs ont vu disparaître tous les espaces publics initialement prévus (école, mosquée, jardin...) au profit de parcelles morcelées et commercialisées. Il faut souligner qu’un premier lotissement de 328 parcelles a été autorisé sur le titre foncier n°14842/GRD suivant l’arrêté n°006274/MUHHA du 5 juin 2009. Ce lotissement a reçu son certificat de conformité n°00706/MAU/DUA/DRUD, le 12 mai 2011. Il contenait des réserves pour équipement collectif.

L’Association des propriétaires et résidents de la citée Mbackiou Faye relève que ce même lotissement a fait l’objet d’une modification, en morcelant les réserves foncières pour équipement collectif, suivant le projet de modification du lotissement TF n°2152/NGA EX n°14842/GRD, portant aujourd’hui le nombre de parcelles à 376.

Plainte pour faux et usage de faux, escroquerie…

A cet effet, quelques actions judiciaires pénales sont en cours contre la Promobilière/Mbackiou Faye. Il s’agit, en premier lieu, d’une plainte pour faux et usage de faux, escroquerie, voie de fait concernant la voirie, l’assainissement, le morcellement et la vente des espaces communs (35 % du lotissement selon le Code de l’urbanisme). Ensuite, il y a une plainte contre X pour ‘’voie de fait, association de malfaiteurs, destruction de biens appartenant à autrui, suite à la destruction de nos ouvrages dans un espace commun par les nervis qui avaient accompagné Mbackiou Faye dans le carré central’’.

Enfin, une prénotation du titre litigieux de la cité a été obtenue suivant l’ordonnance n°150/22 en date du 24/02/2022 signifiée au conservateur.

A noter que le carré central, au fil des années, s’était transformé en bidonville habité par des squatteurs. Aux fosses septiques à ciel ouvert, s’ajoutaient des toilettes insalubres qu’utilisaient les sans-abris des quartiers environnants, exposant les familles des résidents à un réel problème de sécurité.

Selon ces derniers, en plus des désagréments du bidonville, les prestataires engagés par le promoteur pour faire les routes ont laissé dans le carré central des tonnes de gravats, depuis plusieurs mois. ‘’En plus de faire de mauvaises routes qui n’ont pas tenu deux semaines (le contentieux est pendant devant les tribunaux), le promoteur et son prestataire n’ont pas procédé à l’enlèvement des gravats, malgré moult relances de nos voisins’’, dénoncent-elles.

Après concertation, en octobre 2021, l’association s’est mobilisée pour mettre fin à ce chaos, en nettoyant ce carré de fond en comble. Ce qui avait coûté à cette organisation ‘’plus de 10 millions de francs CFA’’ pour faire enlever les tonnes de gravats et d’ordures (plus de 50 camions) et les mauvaises herbes. Un serpent a été même tué pendant le nettoyage.

BABACAR SY SEYE