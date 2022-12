Au terme d'un incroyable parcours, qui l'aura vu finir devant la Belgique et la Croatie dans le groupe F avant de battre l'Espagne (0-0, 3-0 t.a.b.) en huitièmes puis le Portugal (1-0) en quarts, le Maroc est finalement tombé face à l'équipe de France (0-2) ce mercredi. Au grand dam du sélectionneur Walid Regragui, qui a tout de même tenu à féliciter ses joueurs.

"On a donné le maximum, et c’est le plus important. On a eu quelques blessés, c’était un peu trop pour nous. Mais je n’ai rien à dire parce que les entrants ont donné le maximum. On a été au bout du bout. Après, contre une équipe comme la France, chaque erreur se paie cash... On ne rentre pas bien dans le match, avec beaucoup de déchet technique en première mi-temps, on ne pouvait pas aller en finale comme ça. Mais bravo à mes joueurs, ça n’enlève rien à tout ce qu’ils ont fait ici", a réagi le technicien marocain au micro de BeIN Sports.

Les Lions de l'Atlas peuvent effectivement être (très) fiers d'eux.