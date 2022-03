Dauphin de Guédiawaye FC, l’AS Pikine veut terminer en beauté la manche aller du championnat, qui prend fin ce week-end, avec la 13e journée. Les Pikinois se rendent au stade Ngalandou Diouf de Rufisque où le coach Massamba Cissé s’attend à un match difficile contre Teungueth FC, ce samedi (16 h 30).

Le championnat de football professionnel boucle sa première partie, ce week-end, avec la 13e journée. L’affiche phare du dernier tour de la phase aller se jouera au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, demain samedi (16 h 30). Le champion en titre, Teungueth FC (7e, 15 pts) va recevoir l’AS Pikine (2e, 20 pts). Les Pikinois ont un coup à jouer. En cas de victoire, ils pourraient terminer à la première place et être champions à mi-parcours, si l’actuel leader, Guédiawaye FC (22 pts), perd face au Casa Sport (5e, 20 pts).

En prélude à ce derby dakarois, le coach du club de Pikine a fait face à la presse, hier. Massamba Cissé, jugeant ce match ‘’capital’’, s’attend à une partie très disputée.

‘’Ce sera un match capital. On s’est bien préparé à tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Jouer contre Teungueth FC chez lui, ce ne sera pas facile. On va préparer les garçons à faire un bon match là-bas’’.

Les Pikinois sont dans une bonne dynamique, avec trois victoires d’affilée. Ces résultats ont permis au club de la banlieue de se hisser en haut du tableau de classement. Après un début mitigé, le champion du Sénégal en 2015 a bien profité de la trêve occasionnée par la Coupe d’Afrique des nations, au mois de janvier, pour se refaire une santé. ‘’Ce qui explique la montée en puissance, c’est l’écoute des garçons. Ils ont cru en moi, en mes idées. On a beaucoup travaillé dans les ateliers. Dans un premier temps, il faut être sérieux, travailleur, et le résultat suivra. A force de bien travailler, on finit par récolter les fruits de ses efforts’’, a expliqué coach Cissé.

Par contre, ce n’est pas la grande forme chez les Rufisquois. La formation coachée par Youssoupha Dabo n’arrive plus à gagner depuis décembre 2021 (deux défaites et quatre nuls en six rencontres). Malgré l’enchainement des résultats favorables et la méforme de l’adversaire, l’entraineur pikinois ne perd pas de vue la qualité de l’adversaire. ‘’On est dans une bonne phase au moment où Teungueth est un peu dans le dur. Mais nous savons que c’est une très grande équipe’’.

‘’Un bilan satisfaisant’’

Le coach de l’AS Pikine s’est réjoui de la situation actuelle de son équipe. ‘’A mi-parcours, on ne peut que se féliciter d’avoir 20 points et être classé 2e dans ce championnat’’, a déclaré Massamba Cissé.

Selon qui le bilan de la première partie du championnat est ‘’satisfaisant’’. ‘’J’avais changé pratiquement tout l’effectif. Il n’y a que le capitaine, Mame Thierno, et deux ou trois joueurs qui étaient là. C’est pour cela qu’on avait un début de saison compliqué. Maintenant, les garçons ont commencé à comprendre’’.

Le technicien ne veut pas pour autant ‘’se glorifier’’ et veut ‘’poursuivre le travail’’. Il a déclaré vouloir prendre le temps de construire un groupe solide pour maintenir cette dynamique. ‘’J’essaye de mettre en place une très bonne équipe et faire le mixage qu’il faut pour que les garçons puissent se sentir concernés. Si on a un bon groupe, on peut prétendre gagner quelque chose. Mon objectif, c’est d’être leader dans les cinq dernières journées. Là, on peut commencer à rêver. Pour le moment, on travaille à figurer en haut du classement’’.

Pour y parvenir, Massamba Cissé mise sur le travail physique et mental. ‘’Il faut être constant dans le championnat, pour se maintenir en haut. C’est beaucoup d’intensité. Il faut être fort mentalement, surtout quand on est joueur ou coach à l’AS Pikine. Je mise surtout sur le mental et sur l’aspect technico-tactique. Le physique seulement ne suffit pas. Même dans le recrutement, je suis très regardant sur le mental qui est primordial pour réussir à l’AS Pikine’’.

Cissé a annoncé vouloir renforcer son effectif pour mieux aborder la seconde partie du championnat. ‘’On a un bon groupe dans l’ensemble. Les garçons qu’on a sont capables de répondre à mes exigences. Néanmoins, on va chercher deux ou trois joueurs pour renforcer notre effectif, surtout le secteur offensif, avant-centre et milieu relayeur’’.

LOUIS GEORGES DIATTA