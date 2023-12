Génération Foot n’est pas encore sortie de l’ornière. En cas de confirmation de ses deux forfaits par la Commission de recours de la FSF, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) va appliquer la réglementation dans toute sa rigueur.

Génération Foot est revenue à la compétition, après avoir refusé de jouer ses deux matchs de championnat à domicile programmés au stade Lat Dior de Thiès. Pourtant, l’Académie de Déni Birame Ndao n’est pas encore sûre de pouvoir continuer à jouer cette saison. Sous la menace d’un forfait général à la suite de deux matchs perdus par forfait notifiés par la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), les Grenats ont interjeté appel au niveau de la Commission de recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF). En attendant que cette dernière statue en l’espèce, la LSFP a décidé de continuer à programmer les champions du Sénégal dans ses différentes compétitions.

Cependant, si l’on en croit le vice-président chargé des affaires juridiques, l’instance dirigeante du football professionnel n’envisage aucune transaction. ‘’Dans l’application de la réglementation, il n’y a pas deux sortes de clubs. Il n'y a qu'une seule, c’est le club qui est affilié à la Fédération sénégalaise de football. Qu’il soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, club populaire ou non, riche ou pauvre, la réglementation va être appliquée’’, précise Pape Sidy Lo. Selon lui, les clubs sont ‘’libres de prendre les décisions totalement souveraines, mais aussi de les assumer’’ et qu’à la ligue comme à la fédération, ils sont ‘’élus pour traiter les clubs à égale dignité et pour veiller à la stricte application de la réglementation’’.

Génération Foot pourrait donc se voir notifier un forfait général, si la Commission de recours de la FSF confirme la décision de la Commission de discipline de la ligue.

Un début de championnat apaisé

La ligue est en pleine exécution du plan de révolution du football professionnel. ‘’Nos compétitions étaient biaisées par une trop présence de violence et de pratiques occultes. Aujourd’hui que la ligue a légiféré sur ces deux aspects, il est heureux de constater que pour le moment, il n’y a presque pas de cas de violences graves. Sur les cas de pratiques occultes, il y a seulement eu une seule alerte. C’est un match de Ligue 2 et la commission a fait son enquête et incessamment va rendre sa décision’’, s’est réjoui Me Pape Sidy Lo.

Pour aller jusqu’au bout de leur logique, les dirigeants ne comptent laisser passer aucun manquement aux nouveaux textes en vigueur. ‘’On est en train de tout surveiller et la Ligue Pro ne dérogera pas. Elle ne sera pas dans une situation de conflit avec les acteurs, mais restera ferme et intransigeante sur ces questions. C’est une commande ferme qu’on a reçue des acteurs et des instances, donc nous ne pouvons que l’appliquer avec toute la fermeté qui sied. Le rôle des instances juridictionnelles n’est pas de venger, mais de dire le droit’’.

L’AS Pikine, leader de la mobilisation

À mi-chemin de la phase aller du championnat, la LSFP a tiré un bilan pour jauger son attractivité. Ainsi, le vice-président chargé des compétitions de la LSFP a dévoilé quelques chiffres sur la fréquentation dans les stades. ‘’À l’issue des six premières journées de Ligue 1, la fréquentation de nos stades est de 58 638 spectateurs. Ce qui fait en moyenne 1 400 personnes par match pour une recette globale de 1 515 000 F CFA en moyenne. Si on se réfère à la capacité de nos stades qui est de 2 000 places en moyenne, on peut dire que nos stades sont pleins à 70-80 %’’, indique Pape Momar Lo.

Par ailleurs, le chargé des compétitions s’est penché sur la mobilisation des supporters au stade. Il ressort de ses statistiques que ceux de l’AS Pikine sont les plus présents sur les gradins. ‘’En termes de popularité de nos clubs, les six premières journées ont montré que l’AS Pikine est largement en tête. En trois journées, le club a pu mobiliser plus de 15 000 supporters à Alassane Djigo’.’ Le Jaraaf de Dakar vient en 2e position avec 11 241 spectateurs dans les tribunes du stade Iba Mar Diop durant ses trois premières sorties. Le Stade de Mbour vient en troisième position avec 6 895 spectateurs pour une recette de 5 500 500 F CFA en trois journées. ‘’Le club mbourois a déployé une stratégie de communication pertinente en diminuant le prix du billet à 500 F CFA au niveau des tribunes appelées Mongomo. Ce qui n’existe pas dans d’autres clubs, à part Saint-Louis. Ce qui a amené les jeunes à venir de plus en plus dans les stades’’, a expliqué M. Lo.

Même s’il a empoché plus en termes de billetterie 6 500 000 F CFA en trois journées, le Guédiawaye FC, avec 5 406 spectateurs, est en quatrième position derrière le club de Mbour.

LOUIS GEORGES DIATTA