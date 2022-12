Monumental en première période et bien plus poussif après la pause, le Brésil a écrasé la Corée du Sud (4-1), ce lundi, lors des 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar. Un succès sans forcer pour la Seleção qui défiera la Croatie, vendredi, pour une place dans le dernier carré.

Au lendemain des succès faciles de la France et de l'Angleterre, un autre favori à la victoire finale a tenu son rang de fort belle manière. Dans le 8e de finale le plus déséquilibré de la Coupe du monde au Qatar, le Brésil a éparpillé la Corée du Sud (4-1), ce lundi. Une victoire très large pour le quintuple champion du monde, qui a livré une première période extraordinaire avant de gérer son avance après la pause. Vendredi, la bande à Tite sera opposée à la Croatie, tombeuse du Japon, pour tenter de rejoindre le dernier carré de la compétition.

L'ouragan jaune en première période

Ce qui devait être une fête se transformait rapidement en cauchemar pour les Sud-Coréens. Sur la première offensive initiée par Raphinha, Vinicius Jr ne tremblait pas pour ouvrir la marque d'une frappe enroulée sous la lucarne (1-0, 7e). Un but express suivi du break de Neymar, qui trouvait à son tour la faille sur un penalty obtenu par Richarlison (2-0, 13e). Un départ canon pour la formation auriverde qui pouvait en plus compter sur Alisson, auteur d'une parade exceptionnelle sur une frappe tendue signée Hee-Chan Hwang.

Alors qu'on pensait le match enfin équilibré, la Seleção piquait une nouvelle fois avec une action fabuleuse : jongles de la tête de Richarlison, passes millimétrées de Marquinhos et Thiago Silva pour le but du Spur (3-0, 29e). En supplément, les pas de danse de Tite pour fêter ce but extraordinaire. Pas au bout de leur surprise, les hommes de Paulo Bento coulaient un peu plus sur une nouvelle offensive 5 étoiles avec une louche de Vinicius Jr qui profitait à Paqueta, buteur d'une reprise de volée (4-0, 36e). Un véritable récital alors que Kim sauvait la baraque à deux reprises avant la pause.

Paik fait craquer Alisson

Au retour des vestiaires, les Brésiliens baissaient significativement le pied. Il fallait même une parade sensationnelle d'Alisson pour empêcher Son de sauver l'honneur. Malgré le rythme beaucoup moins prononcé, Raphinha, seul attaquant muet, insistait pour forcer la décision mais il butait deux fois sur un Kim lui aussi impressionnant sur sa ligne. Un duel de gardiens déchaînés puisque celui de Liverpool était véritablement en feu avec un arrêt encore incroyable sur une lourde tentative de Hwang Hee-Chan. Trop dans la gestion et beaucoup moins pressants, les Sud-Américains se faisaient logiquement punir sur un tir lourd de Paik détourné par Thiago Silva (4-1, 76e). Une juste récompense pour les Guerriers Taeguk, qui n'ont jamais lâché malgré l'écart abyssal avec leurs adversaires. En dépit de la pression de nouveau intense sur le but sud-coréen dans la dernière ligne droite, le score ne bougeait plus. Le Brésil disputera les quarts de finale contre la Croatie, vendredi. La Corée du Sud va rentrer au pays sans le moindre regret.