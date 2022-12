L’équipe du Maroc est à quatre-vingt-dix minutes d’un nouvel exploit en Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas vont affronter la France, championne du monde en titre, en demi-finales du Mondial 2022, ce soir à 19 h.

Le Maroc a à nouveau rendez-vous avec l’histoire, ce soir, à l’occasion de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 face à l’équipe de France. Les Lions de l’Atlas, qui ont déjà marqué le football africain en étant la première sélection nationale à atteindre le dernier carré d’une phase finale de Mondial, pourraient encore réaliser un nouvel exploit au Qatar : se qualifier en finale. Tout le continent retient son souffle, à quelques heures de ce choc avec les champions du monde en titre, qui sont déterminés à conserver leur titre. Ce qui n’est plus arrivé depuis cinquante ans.

En 1962 au Chili, le Brésil, tenant du titre (1958), a réussi à garder sa couronne. Une performance que seule l’Italie avait établie auparavant (1934 et 1938). Aucun autre pays n’a plus jamais réalisé cette prouesse.

Double champion d’Afrique (1998 et 2018), les Bleus (4e au classement Fifa) partent avec la faveur des pronostics. Mais les Marocains ne vont pas pour autant se présenter en victimes expiatoires. Même s’ils ont déjà réalisé un exploit en atteignant le carré d’as, les Marocains sont loin d’être assouvis, selon leur coach. ‘’On veut aller en finale et gagner. On est prêt à tout pour arriver à cet objectif. On aura une énergie extraordinaire demain. Dire qu’on est satisfait d’avoir atteint les demi-finales, ça ne nous convient pas. Ça sera peut-être la seule chance de la gagner’’, a déclaré Walid Regragui hier en conférence de presse de veille de match.

Le Maroc s’est aussi illustré par sa solidité défensive. C’est la meilleure défense depuis le début de la compétition, avec un seul but concédé. En cinq sorties, aucun de ses adversaires n’a réussi à trouver le chemin des filets, puisque le seul but encaissé est marqué contre son camp. Mais le coach pourrait avoir des soucis avec son arrière-garde où les deux titulaires habituels en charnière centrale, Nayef Aguerd (26 ans) et Romain Saïss (32 ans), sont incertains, selon les informations de RMC Sport.

Mais Regragui reste optimiste pour le moment et ne confirme aucun forfait. ‘’On a beaucoup de blessés, mais on récupère bien. On a un staff médical de haut niveau. On a souvent de bonnes nouvelles. Pour le moment, personne n’est out, mais personne n’est in. On attendra jusqu’à la dernière minute, comme d’habitude’’. Et contrairement aux doutes sur la fraicheur physique des Lions de l’Atlas, le technicien estime que ses joueurs sont en pleine forme. ‘’On est en mission, on n’est pas fatigué, j’insiste. Demain, on va courir, il n’y aura pas de fatigue. On a une opportunité, je ne veux pas la gâcher. Je ne veux pas attendre 40 ans. Il y a des moments où il faut marquer son territoire ; c’est le moment’’, a-t-il insisté.

Du côté français, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, malades et absents à la séance d'entraînement ce mardi, sont incertains. Toutefois, Didier Deschamps espère les récupérer. L’entraineur français souhaite reconduire le même onze que face à la Pologne (3-1) et l'Angleterre (2-1), respectivement en huitièmes et en quarts de finale.

Une domination marocaine sur les gradins

Si le duel s’annonce âpre entre les 22 acteurs sur le rectangle vert, celui des gradins du stade Al-Bayt sera également épique. Dans cette confrontation entre supporters, le Maroc devrait dominer les débats. Environ 14 300 supporters marocains sont attendus, contre seulement 3 000 fans français. Pour assurer un soutien massif aux Lions de l’Atlas, les autorités marocaines, en collaboration avec la Royal Air Maroc (Ram) ont prévu un pont aérien entre Casablanca et Doha, avec 30 vols spéciaux, mardi et mercredi, afin d'acheminer les supporters marocains pour faire face aux Bleus. L’ambiance promet d’être explosive. Et Didier Deschamps le sait. ‘’Il y a une ferveur populaire très importante. Ça fait beaucoup de bruit. Mes joueurs sont prévenus ; ça fait partie du contexte. Le savoir avant, c'est toujours mieux’’.

Selon DD, ses joueurs ‘’savent à quoi s'attendre’’.

LOUIS GEORGES DIATTA