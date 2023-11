La Coupe du Monde 2034 est promise à l’Arabie saoudite. Pas surprenant puisque la Fifa commence déjà à verrouiller des partenariats très juteux avec les Saoudiens.

La Fifa a réussi son tour de passe-passe. En accordant la Coupe du Monde 2026 au trio Etats-Unis-Canada-Mexique et en organisant l’édition 2030 sur trois continents et dans six pays (Argentine, Uruguay, Paraguay, Espagne, Portugal Maroc), l’instance dirigeante avait ouvert la voie royale à l’Arabie saoudite pour l’organisation du Mondial 2034. En effet, selon le règlement de l’instance dirigeante, seules l’Asie et l’Océanie étaient en droit d’envoyer une candidature.

Mais avec l’Australie comme unique rival, l’Arabie saoudite n’a pas vraiment tremblé, d’autant que la nation-continent a vite compris qu’il valait mieux pour elle de se retirer, consciente du statut d’hyper favori de l’état pétrolier. La candidature saoudienne doit encore être officiellement déclarée vainqueur par le Conseil de la Fifa, mais le 31 octobre dernier, Gianni Infantino a rapidement mis un terme au suspens.

La Fifa se gave grâce aux Saoudiens

«Le plus grand show sur terre sera organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis en 2026 - en Amérique du Nord. Les deux prochaines éditions de la Coupe du Monde de Fifa devraient être accueillies en Afrique (Maroc) et en Europe (Portugal et Espagne) - avec trois matchs de célébration joués en Amérique du Sud (Argentine, Paraguay et Uruguay) - en 2030 et en Asie (Arabie saoudite) en 2034. Trois éditions, cinq continents et dix pays impliqués dans la mise en scène de matchs dans le tournoi - ça rend le football vraiment mondial ! Les processus d’appel d’offres ont été approuvés par consensus via le Conseil de la Fifa - où les six confédérations sont représentées - après un dialogue constructif et une vaste consultation. »

Une nouvelle qui fait la joie des autorités saoudiennes… et de la Fifa. Le Times nous apprend ce soir que l’instance dirigeante du football mondial est sur le point de conclure un deal très juteux avec le géant pétrolier saoudien Aramco. Déjà partenaire de la Formule 1 et présent dans le cricket et le golf, Aramco devrait prochainement devenir l’un des partenaires privilégiés. Un accord censé durer jusqu’en 2034, soit environ dix ans, et qui pourrait rapporter environ 96 M€ par an à la FIFA. Les deux parties n’ont pas souhaité commenter la nouvelle, mais si l’accord est signé, c’est un chèque de 960 M€ qui tend les bras à la Fifa et Infantino.

