PARTICIPANTS À LA TRAVERSÉE DAKAR - GOREE Vic et Flo à l’assaut d’un défi sportif, humanitaire et complètement fou Ce vendredi, Vic et Flo s’envolent pour le Sénégal pour relever un défi sportif incroyable et hautement symbolique : la traversée à la nage entre Dakar et Gorée. ‘’Metro’’ les a rencontrés avant le décollage. C’est un challenge mêlant performance sportive, portée symbolique et associative que s’apprêtent à relever deux Brabançons au grand cœur. Ce dimanche, Vic et Flo plongeront dans les eaux de l’Atlantique pour participer à la traversée reliant Dakar, la capitale du Sénégal, à l’île de Gorée. Traversée symbolique Un challenge un peu fou qui a germé dans leur esprit… à la salle de sport. ‘’Je faisais ma session de sport quand Vic, mon coach sportif, m’a parlé de la traversée réalisée par McFly et Carlito, à la rame, entre la Corse et le continent’’, retrace Flo, entrepreneur et préparateur mental. ‘’Il voulait ce genre de défi. Alors, je lui ai proposé la traversée Dakar - Gorée : 4,8 km à la nage. À la base, c’était vraiment un délire entre potes. En aucun cas, on ne pensait que ça allait se réaliser !’’. Le duo représentera donc la Belgique dans cet événement sportif international d’envergure. Plus de 400 nageurs prendront le départ de cette 33e édition. Cette course, elle est d’abord hautement symbolique : l’île de Gorée était autrefois connue pour être le plus grand centre de commerce d’esclaves de la côte africaine. Longue préparation Se lancer dans une course de près de quatre heures en eau libre ne se fait pas au pied levé. ‘’Pour la préparation, il y a deux dimensions. D’abord le physique : je me suis entraîné en piscine, mais aussi en eau libre (en lac ou en mer) le plus souvent possible pour être en condition. Ensuite le mental, que je travaille avec Flo. Ce n’est pas l’eau qui m’effraie en soi, c’est le fait de ne pas voir en dessous’’, développe Victor. ‘’On travaille sur la gestion des peurs (des profondeurs, des animaux marins…) mais aussi la gestion de l’ennui. Le but, c’est de parvenir à faire le vide dans son esprit, car si les émotions montent, on peut paniquer‘’, complète son préparateur mental. ‘’On travaille pour que ce soit un bon stress : s’il n’y a pas d’appréhension, c’est que ce n’est pas important pour lui’’. ‘’Avant de rentrer dans l’eau, je pense que je serai à la fois stressé et super chaud’’, nous confie Victor. ‘’Dans tous les cas, je sais que je vais prendre du plaisir… mais peut-être pas tout le temps ! (rires)’’. Aider les enfants Si ce projet (entièrement autofinancé) est aussi important pour le duo originaire du Brabant Wallon, c’est surtout parce qu’il sert une bonne cause. En effet, Vic et Flo se sont lancés dans ce défi sportif au profit d’Action Sénégal, une association qui lutte contre les faux talibés. ‘’Notre but, c’est de mettre l’association en lumière, grâce à cette traversée, mais également de mieux la faire connaître sur place, au Sénégal’’, nous précise Flo. Donner de la visibilité donc, mais également soutenir directement l’action de terrain. Pour ce faire, les Belges ont lancé une grande collecte de fonds dont 100 % de l’argent récolté ira directement à la lutte contre l’exploitation des enfants. Objectif : 20 000 €. Dernier élément et non des moindres : Vic et Flo réaliseront aussi un documentaire, retraçant leur aventure et mettant en lumière le travail de l’association Action Sénégal et ce qui se déroule dans ces (faux) ‘’daaras’’. Un projet humain ‘’Plus on avance, plus on se rend compte que le challenge sportif, même si on ne le réussissait pas, ce n’est pas grave. Le plus important, c’est tout le reste’’, souligne le coach sportif. ‘’L’appréhension est énorme’’, enchaîne son acolyte. ‘’La traversée, c’est une chose, mais ce que l’on va voir sur place, c’est d’une violence inouïe. Ces enfants entassés dans des baraquements… Certains meurent dans ces endroits-là. On sait qu’émotionnellement, ça va être très difficile’’. Et de conclure, en guise de résumé : ‘’A la base, c’était un délire, puis c’est devenu un challenge sportif, et au final ça devient réellement un challenge humain.’’ METROTIME.BE