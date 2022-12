L’ASC Mankoo continue de réclamer sa victoire (1-0) acquise sur le rectangle vert contre Mom Sa Rew Authentique. Les dirigeants de l’équipe mbouroise se sont rués dans les brancards pour dénoncer le sort qui a été réservé à la demi-finale de la Zone 3 de l’ODCAV de Mbour. Se fondant sur les rapports des superviseurs de la Commission sportive et de la Commission Qualification, Règlements et Pénalités (CQRP), l’instance zonale chargée d’exercer le pouvoir disciplinaire a décidé de disqualifier Mankoo pour pratiques occultes dans le fait d’avoir utilisé un ‘’ruban rouge à l’entrée du stade et dans la main courante’’. Or, l’objet incriminé, selon un communiqué des dirigeants de Mankoo, n’est qu’un ‘’un tapis rouge offert par un sympathisant pour rendre hommage à nos joueurs qui ont réussi à qualifier notre équipe en demi-finale, après plusieurs années de disette’’.

Face à cette décision jugée ‘’surprenante’’, l’ASC Mankoo dénonce une ‘’tentative de vol’’ de leur victoire. Ils disent douter de l’’’impartialité’’ du président de la CQRP de la zone 3, qui est ‘’membre de l’ASC Mom Sa Rew Authentique, à laquelle profite directement ce PV, et frère de même père et de même mère du président de la même ASC’’. Ils ont également fait constater une injustice et des incohérences de la part de ladite commission, dans la mesure où, ‘’il est reconnu que toutes les deux équipes se sont adonnées à des pratiques occultes’’. ‘’Nous dénonçons, dès lors, cette sanction disproportionnée allant dans le sens de disqualifier notre ASC et de ne coller qu’une amende à l’ASC Mom Sa Rew Authentique’’

Ils ont par la suite saisi la CQRP départementale qui a confirmé la décision attaquée. Leur action devant l’Oncav ne leur a pas été favorable. ‘’Nous dénonçons ce vol perpétré après notre victoire et informons l’opinion nationale que le mouvement navétane est en train de partir en pourriture, à cause des agissements de certains délégués qui torpillent les textes pour des raisons personnelles, déplorables’’, se sont-ils indignés. L’ASC Mankoo ne va pas s’en tenir là et compte user ‘’de tous les moyens légaux pour alerter les autorités administratives et sportives des dangers qui guettent la quiétude sociale de notre quartier’’.