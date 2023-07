Officiellement présenté dans le nouveau centre d'entraînement du PSG à Poissy, Luis Enrique débarque dans la capitale en coach plein d'assurance et de jeu. Conférence de presse bilingue.

Coach, comment avez-vous été convaincu par le Paris Saint-Germain ?

Comme le veut l’usage, je vous dirais que c’est un immense honneur pour moi de rejoindre un club de l’envergure du PSG. J’ai été convaincu par la dimension du projet parisien, par la compétence des gens présents au club et leurs ambitions. Je suis même privilégié d’être la première personne à avoir dormi dans ce nouveau centre d’entraînement. Mais je sais que la seule dimension du club ne fera pas tout, et que tout se jouera à la sueur de notre travail.

Quelles sont les teneurs de vos discussions avec Luis Campos ?

Avec Monsieur Luis Campos, ce sera un travail de groupe. Nous avons planché sur la construction de l’effectif dès nos premiers échanges, et j’ai apprécié sa capacité d’écoute. J’arrive dans cette période charnière de mercato qui peut souvent s’avérer être un piège, donc il a été primordial pour moi de commencer par discuter avec mon directeur sportif.

Avoir une identité de jeu offensive n’est pas négociable dans mon esprit. S’il avait fallu renoncer à mes principes de jeu au moment de venir à Paris, je n’aurais jamais signé.

Votre réputation a définitivement pris forme en 2015 avec le FC Barcelone et un style de jeu très séduisant. Vous garderez la même recette à Paris ?

Avoir une identité de jeu offensive n’est pas négociable dans mon esprit. S’il avait fallu renoncer à mes principes de jeu au moment de venir à Paris, je n’aurais jamais signé. Ni dans aucun club d’ailleurs. Évidemment, il faut calquer le style de jeu aux joueurs que tu as à disposition, mais quand on voit l’effectif du PSG, ce ne sera pas bien difficile. Mais ce que je garantis, c’est du collectif à fond, et des individualités qui servent le collectif.

Avez-vous eu la garantie d’une prolongation de Kylian Mbappé ?

En signant au PSG, on doit toujours s’attendre à ce qu’il y ait des discussions avec les joueurs. Nous avons eu de nombreux échanges sur les cas de chaque joueur avec le PSG, mais cela restera privé. Mon objectif est de bâtir le meilleur effectif possible.

Quel sera votre fonctionnement dans le vestiaire avec tous ces gros joueurs ? Malgré votre expérience…

D’expérience de joueur, c’est-à-dire cinq ans dans le vestiaire du Real Madrid et huit dans celui du FC Barcelone, puis comme entraîneur, j’ai appris que le footballeur est aussi égoïste qu’intelligent. Donc si tu lui fais comprendre que tu es là pour l’aider, alors il fera des compromis et fera tout pour t’aider, ainsi que son équipe, en retour.

Avez-vous eu un droit de regard sur les joueurs partis en fin de contrat ? Lionel Messi et Sergio Ramos notamment.

Les joueurs partis en fin de contrat l’ont été avant que je n’arrive, donc je n’ai pas pu discuter de cela avec les dirigeants. En revanche, dès que j’ai entamé les discussions avec Luis Campos, j’ai évoqué la situation de tous nos joueurs encore sous contrat, car je trouverais cela ridicule de laisser partir d’aussi bons mecs libres. Luis Campos est la personne idéale pour gérer ce genre de cas, et je souhaite travailler de manière horizontale, sur trois parties : président, directeur sportif, entraîneur.

Ce qui est sûr, c’est que je donnerai leur chance à ces jeunes. Pour cela, j’ai besoin qu’ils m’impressionnent de la meilleure des manières, c’est-à-dire en faisant preuve d’une ambition presque démesurée.

Qu’en est-il de l’avenir de Neymar ? Vous avez pu échanger avec lui ?

J’ai discuté avec Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Nuno Mendes, croisés ici au centre d’entraînement. Pour les autres joueurs, je n’ai pour le moment pas eu d’entretiens individuels. Mais comme je l’ai dit précédemment, ces discussions liées aux joueurs resteront privées. Tout se jouera au début de la présaison, quand j’aurai fini de discuter avec chacun d’eux, que j’aurai vu leur implication aux entraînements et leur envie de jouer avec nous. Mais il y aura évidemment des changements, car comme l’a longtemps suggéré le président, il s’agit d’une nouvelle ère.

Il y a également le temps de jeu des jeunes, qui constitue un débat récurrent au PSG.

Paris et le Paris Saint-Germain disposent d’un vivier de jeunes joueurs impressionnant, et ces gamins ont la chance d’être dans une structure de cette dimension. Ce qui est sûr, c’est que je donnerai leur chance à ces jeunes. Pour cela, j’ai besoin qu’ils m’impressionnent de la meilleure des manières, c’est-à-dire en faisant preuve d’une ambition presque démesurée. Qu’ils aient envie de tout casser sur leur passage. J’ai toujours fait des jeunes une base importante, et cela ne changera pas au PSG.

Comment abordez-vous la pression du PSG concernant la Ligue des champions ?

La pression au PSG ? J’adore ! C’est un club qui nourrit de grandes ambitions, notamment au niveau européen, et qui dispose aujourd’hui de l’expérience nécessaire pour y parvenir. La Ligue des champions est une compétition parfois « injuste », car vous vous retrouvez éliminés à cause d’un match, alors que votre parcours a, jusque-là, été sans faute, mais c’est aussi une compétition qui ne pardonne rien. Donc il ne faudra pas se chercher d’excuses et faire le travail à fond.