De nouveau buteur face à Naples ce mercredi, Jude Bellingham a surtout livré une prestation incroyable. Et si les choses sérieuses venaient définitivement de commencer ?

Une tête plongeante sublime, une passe décisive de grand seigneur vers Joselu et deux petits ponts sur Stanislav Lobotka. Qui suis-je ? Jude « Wonderkid » Bellingham. Comme une évidence, l’inexplicable talent de l’Anglais s’est de nouveau exprimé ce mercredi soir avec le Real Madrid contre Naples (4-2), pour un résultat spectaculaire. Déjà auteur de quatre buts en autant de matchs en Ligue des champions et actuel meilleur buteur de Liga (onze réalisations), celui que le monde connaissait comme milieu relayeur semble en effet avoir atteint la plénitude de son potentiel chez les Merengues.

Une copie parfaite

Pour cette avant-dernière journée de C1, Bellingham devait pourtant assumer une double charge. Celle de contenir son milieu de terrain, avec les blessures d’Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Luka Modrić, puis d’enchaîner en se projetant au maximum sur les derniers mètres. La première responsabilité a ainsi été assurée au mieux avec Toni Kroos, en annihilant le travail de Piotr Zieliński et Lobotka – un peu moins celui de l’excellent André-Frank Zambo Anguissa. Et que dire du reste ? Laissé libre une fraction de seconde, l’ancien de Dortmund en a profité pour sauter loin au-dessus de Natan et catapulter le joli ballon de David Alaba au fond, d’une caboche puissante.

En interne, on jure que son état de grâce n’est pas un état de grâce, mais un rythme de croisière auquel on va devoir s’habituer. « Jude fait de plus en plus de spécifique devant le but. Il travaille ses projections, car il sait qu’il a les qualités pour, et le moyen de gagner en polyvalence », déclarait d’ailleurs récemment Carlo Ancelotti en conférence de presse. Une manière, certainement, d’annoncer la métamorphose en cours de son protégé.

Mbappé, Haaland et Vinicius peuvent trembler

Car, à l’image de Gareth Bale en latéral, Bellingham, 20 ans, ne semble pas enclin à finir sa carrière dans ce rôle de numéro 8. Conscient de devoir évoluer dans un monde de statistiques, le n°5 du Real Madrid a effectivement fait du but une nouvelle obsession. Le cheminement logique dans sa probable future quête du Ballon d’or. Lauréat du Trophée Kopa en octobre et du Golden Boy plus tôt dans l’année dans les catégories de jeunes, le gamin de Birmingham devra désormais lutter dans la cour des géants, face à Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Vinícius Júnior, afin d’espérer rafler la grosse sphère dorée. Se battre pour gagner un ballon ne ressemble pas à une tâche insurmontable pour Jude Bellingham.

