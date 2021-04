Le lutteur sénégalais Oumar Kane dit ‘’Reug Reug’’, poursuit sa marche victorieuse en MMA. Mercredi dernier, il a signé sa troisième victoire de rang de sa carrière, par KO technique, devant le Suisse Patrick Schmid, dès le 1er round. En lutte sénégalaise avec frappe aussi, il n’a pas encore subi de défaite. Un parcours qui impose le respect.

Après avoir conquis les arènes sénégalaises aussi bien en lutte simple qu’en lutte avec frappe, Reug Reug est sur la bonne lancée pour s’imposer en MMA. Le champion sénégalais n’a fait qu’une bouchée de Patrick Schmid, dans la nuit du 7 au 8 avril derniers, à Singapour. Il ne lui a fallu qu’une minute et 48 secondes pour voir le Suisse céder par KO technique, après une attaque de Reug Reug qui l’a roué de coups avant de le mettre à terre. Acculé au sol par le Sénégalais, Schmid a été obligé d’abandonner le combat.

C’est la troisième victoire du lutteur sénégalais dans ce sport, dont deux au One FC, l’une des plus grandes organisations d’arts martiaux mixtes (MMA). Initialement, il devait rencontrer l’Iranien Mehdi Barghi, mais ce dernier a été testé positif à la Covid-19, et c’est finalement Patrick Schmid qui a subi la foudre du redoutable champion de l’arène sénégalaise.

Si le triple champion d’Afrique et roi incontesté de la lutte sans frappe arrive à tant de performances en MMA, il le doit à son explosivité, à son gabarit, mais aussi à ses acquis obtenus à force de pratique de la lutte traditionnelle. Du haut de son 1m96 pour 120 kilos, le chef de file de l’écurie Thiaroye Cap-Vert de l’ancienne gloire Papa Kane est taillé pour triompher dans ce sport, selon Oumar Diagne dit ‘’Omez’’, ancien Directeur technique de Baol Mbollo et patron d’Omez Sport Center. ‘’Le MMA, c’est une variante de plusieurs sports tels que le judo, le karaté, le kung-fu, la lutte, entre autres. C’est le corps-à-corps qui permet aujourd’hui à Reug Reug d’avoir des saisies. C’est un champion. Il s’est perfectionné en boxe aussi. De plus, quand un lutteur parvient à avoir plus de 120 kilos tout en gardant sa force de manœuvre, il devient dangereux’’, confie-t-il.

Omez Diagne : ‘’Il a la technicité, la force et la bravoure…’’

Entre le 14 décembre 2019, date de son premier combat gagné à Dakar contre le Marocain Sofiane Bouchikou, et maintenant, l’enfant de Thialé, une localité des îles du Sine-Saloum, s’est fait un nom dans cette discipline où les combattants peuvent utiliser les coups de pied, de poing, de genou et de coude, mais aussi les techniques de corps-à-corps debout et, quelquefois, des techniques particulières au sol.

A en croire Omez, le champion sénégalais, invaincu dans l’arène avec 13 victoires et 2 combats sans verdict en 15 combats, est bien parti pour disputer un combat royal. ‘’Aucun des lutteurs dit VIP ne peut l’éviter. Il a la technicité, la force et la bravoure pour affronter ces derniers. Ils ont presque tous 40 ans ou plus ; ils n’avancent plus. Son combat test sera contre Gouye Gui. S’il le terrasse, aucun lutteur ne pourra plus refuser de l’affronter’’, révèle le technicien.

Fin tacticien, avec 122 victoires glanées en lutte simple et plus de 100 drapeaux remportés, Reug Reug est dans l’antichambre des VIP, et c’est sa confrontation contre Gouye Gui qui déterminera son avenir proche en lutte avec frappe.

Ce combat, décroché par le groupe GFM, n’a pas encore de date exacte, même si la guerre des mots a déjà démarré entre le ‘’Roi du Simpi’’ et le Meilleur lutteur de l’année 2019 au Sénégal.

En neuf ans de carrière, Reug Reug a fini de graver son nom en lettres d’or dans l’arène sénégalaise. Sa dernière victime fut Maodo Ndione alias ‘’Gris 2’’, un espoir de l’écurie Fass invaincu jusqu’à ce combat. Adulé par le public de MMA grâce à sa technicité, sa hargne et le show qu’il assure, Reug Reug est devenu l’une des attractions de cette discipline éclectique.

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)