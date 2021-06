Après l'annulation de l'édition 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, le Festival international de Jazz de Saint-Louis est de retour, pour sa 29e édition. Le la sera donné ce soir à l’Institut français. Le comité d'organisation de l'événement a fait face à la presse, hier, et partager les ‘’innovations’’ de la présente session.

Durant 72 heures, Saint-Louis sera la capitale du jazz. Pour l'édition 2021, d'importantes innovations sont annoncées dans l'organisation et dans la programmation du Festival international de Jazz. A en croire le président de l'Association du festival de Jazz de Saint-Louis, Me Ibrahima Diop, les restrictions et la situation sanitaire internationale ont obligé le comité d'organisation à alléger le programme de la 29e édition qui est dédiée à Alioune Badara Diagne "Golbert", homme de culture, journaliste hors pair, grand défenseur et icône de la vieille ville de Ndar. "Les conditions ne sont pas toutes réunies, mais à travers le festival de jazz, on veut sauver Saint-Louis qui se meurt, malgré quelques réticences au départ. Mais grâce au soutien de traditionnels partenaires dont la Bicis BNP/Paribas, le ministère de la Culture, la municipalité de Saint-Louis, entre autres, en moins d'un mois de préparation, le défi a été relevé", a déclaré Me Ibrahima Diop.

Mais cette année, les concerts In et Off, le carnaval, la foire commerciale et artisanale et autres activités culturelles du festival seront organisés en format minima, vu le contexte. D’ailleurs, cette 29e édition se décline en trois jours au lieu d'une semaine. La scène In sera délocalisée à l'Institut français, à cause des travaux engagés à la place Baya Ndar (ex-place Faidherbe) et les concerts seront animés, pour l’essentiel, par des groupes locaux avec un public qui ne peut dépasser 300 spectateurs. Vieux Farka Touré du Mali constitue la seule exception.

Cela n’a aucune incidence sur la qualité de la programmation, a assuré le président de l'Association du festival de jazz. Ainsi, les férus du jazz seront bercés par les belles notes d’Awa Ly (duo), du Jamm Jazz (septet), de Baba Maal avec l’Acoustic Band et le groupe Missal (septet).

Ibrahima Bocar SENE (Saint Louis)