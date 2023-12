Pour la 15e journée de la Saudi Pro League, le leader Al-Hilal de Kalidou Koulibaly va recevoir son dauphin Al-Nassr de Sadio Mané dans le derby de Riyad, ce vendredi (18 h).

Trois mois après leur première confrontation en finale de la Coupe arabe des clubs champions, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané vont s’affronter à nouveau dans le derby de Riyad, ce vendredi. Cette fois, le duel entre ces deux cadres de l’équipe nationale du Sénégal va se tenir dans le cadre de la 15e journée de la Saudi Pro League. Lors de leur précédent face-à-face, en août 2023, Al-Nassr s’était imposé à l’issue des prolongations (2-1) grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Depuis, les deux joueurs ont connu des fortunes diverses avec leurs clubs respectifs.

Al-Hilal (38 pts) de Koulibaly a réalisé un bon début de championnat, ce qui lui a valu la première place. Les Bleu-Blanc affichent les meilleures statistiques du championnat saoudien. Seule équipe invincible jusqu’à présent, elle a enregistré 12 victoires et deux nuls. C’est la meilleure attaque avec 43 buts inscrits. Al-Hilal est sur une série de 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée dans la péninsule Arabique, le capitaine des Lions s’est imposé en leader de la défense de son équipe, la meilleure de la Saudi Pro League (seulement 8 buts encaissés en 14 matchs). Son duo avec Al Bulayhi est solide comme un roc et résiste à toutes les attaques. Depuis six rencontres, l’arrière-garde d’Al-Hilal est restée imprenable pour n’avoir pas encaissé le moindre but.

Bénéficiant de l’avantage du terrain, les Bleu-Blanc vont donc essayer de creuser davantage leur avance sur leur poursuivant.

Mais Koulibaly et sa bande arriveront-ils à garder leur cage inviolée face à l’armada d’Al-Nassr (2e, 34 pts) ? Ayant vécu un début de saison en dents de scie, les Jaune et Bleu ont repris du poil de la bête. Grâce à son trio d’attaque Talisca-Mané-Ronaldo, l’autre club de Riyad a connu une montée fulgurante. Le Portugais est actuellement le meilleur buteur du championnat saoudien, avec 15 réalisations. Comptant quatre longueurs de retard sur l’actuel leader, les hommes de Luis Castro vont tenter de réduire cet écart en engrangeant le maximum de points de ce derby. C’est également une occasion pour Sadio Mané de retrouver le chemin des filets. L’international sénégalais est resté trop longtemps aphone sous le maillot en club. Son dernier but sous le maillot d’Al-Nassr remonte au 31 octobre dernier, en Coupe du Roi (1-0 contre Al-Ettifaq). Pire, il n’a plus marqué en championnat depuis plus de deux mois. Peut-être qu’il est celui qui va mettre fin à l’inviolabilité des cages de Bono. Wait and see !

Edouard Mendy et Al-Ahli cartonnent Abha

En ouverture de la 15e journée, Al-Ahli (3e, 30 pts) d’Edouard Mendy est allé corriger Abha (15e, 13 pts) 6-0. Le club de Djeddah a renoué avec le succès après deux nuls successifs. Cette victoire lui a permis de conforter sa 3e place. Ce résultat vient confirmer la bonne forme du portier des Lions. Mendy a enregistré une série de quatre clean sheet, toutes compétitions confondues (deux en sélection et deux en club). Il donne ainsi raison à Aliou Cissé qui a décidé de lui renouveler sa confiance depuis son retour en équipe nationale, en septembre 2023 contre l’Algérie (0-1). Sauf imprévu, Edouard Mendy devrait être le titulaire à la prochaine Can en Côte d’Ivoire.

LOUIS GEORGES DIATTA