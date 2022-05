C’est une affaire de trafic international de cocaïne qui a été évoquée hier, à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Les accusés Nassirou Ndiaye alias ‘’Alain’’, Victor Oguiyoha, Goodwine alias ‘’Tony’’ et Oulimata Yaba Diop ont tous contesté les faits qui leur sont reprochés. Le parquet, convaincu de leur culpabilité, a requis des peines allant de 2 à 10 ans de réclusion criminelle.

Le 14 février 2021, Sokhna Baleyara avait été arrêtée en Italie. Elle venait de quitter Dakar avec une grosse quantité de cocaïne. L’Octris se saisit de l’affaire et mena des investigations qui montrèrent que cette dernière entretenait un vaste réseau de trafic de ladite drogue entre le Sénégal et l’étranger. Des investigations supplémentaires, notamment l’exploitation des relevés téléphoniques de la dame Baleyara, les menèrent vers Nassirou Ndiaye alias ‘’Alain’’. Les flics apprirent que ce dernier était un grand trafiquant de drogue qui opérait aussi en Guinée et en Éthiopie.

Les enquêteurs le localisèrent et une filature fut mise en place. Puis, quelques jours plus tard, les agents de l’Octris reçurent l’info selon laquelle Nassirou s’apprêtait à livrer de la drogue à un compatriote du nom de Victor. La livraison fut faite dans un véhicule de marque Toyota appartenant à Nassirou. Les policiers, planqués, regardèrent Victor entrer et prendre place dans le véhicule. Mais ils ne firent rien. Ce n’est que quand Victor descendit de la voiture muni d’un sachet qu’ils l’appréhendèrent. Mais Nassirou réussit à filer. Il fut arrêté, le jour suivant, à son domicile devant lequel était garée la Toyota qu’il avait utilisée pour livrer le produit prohibé.

Par ailleurs, lorsque le colis reçu par Victor fut ouvert, on trouva à l’intérieur 50 boulettes de cocaïne, soit 645 g. Le téléphone de Victor a permis de découvrir le numéro de Goodwine alias ‘’Tony’’. Lorsque des investigations ont été menées à son endroit, il a été, à son tour, interpellé au quartier Ouest-Foire où il est domicilié. Au moment de son arrestation, les policiers l’ont aperçu en train de remettre de la drogue à Oulimata Yaba Diop. Par-devers cette dernière, 2 g de cocaïne ont été retrouvés.

Ainsi, tous les deux ont été embarqués. Au commissariat, Oulimata a reconnu être une consommatrice de cette drogue et était venue vers Tony pour s’en approvisionner.

Accusés d’association de malfaiteurs et de trafic international de drogue, Nassirou Ndiaye alias ‘’Alain’’, Victor Oguiyoha, Goodwine alias ‘’Tony’’ et Oulimata Yaba Diop ont comparu, hier, à la barre de la chambre criminelle de Dakar. Devant le juge, ils ont tous contesté les faits qui leur sont reprochés. Accusé principal dans cette affaire, Nassirou Ndiaye, qui avait été par le passé jugé pour des faits similaires, a évoqué un règlement de comptes. À l’en croire, c’est la police avec qui il a eu des antécédents qui l’a injustement accusé, pour se départir de lui. Non sans raconter les raisons de leur différend.

‘’J’ai un problème avec la police qui a confisqué mes deux voitures‘’

Il a déclaré : ‘’J’ai un problème avec la police qui a confisqué mes deux voitures (Chevrolet et Laguna) lors de ma première arrestation en 2019. Un jour, alors que je vaquais à mes occupations, j’ai aperçu le véhicule Chevrolet à la Médina et le gars qui était au volant m’a fait savoir qu’on le lui a vendu. Ainsi, je me suis rendu à la police pour leur faire la remarque. C’est quatre jours après qu’ils ont débarqué chez moi et m’ont dit que la voiture Toyota qu’ils ont trouvée chez moi transportait de la drogue, la veille.’’

Poursuivi également pour des faits de blanchiment de capitaux en considération de ses nombreuses voitures, Nassirou a soutenu qu’il est grossiste de produits cosmétiques. Sa petite-amie, entendue à l’enquête, révélait qu’il s’activait dans la vente de poisson. Quant à ses coordonnées qui ont été retrouvées dans le téléphone de Sokhna Baleyara, l’accusé rétorque : ‘’Je ne connais pas Sokhna Baleyara. Ce ne sont pas mes coordonnées qui ont été trouvées sur son téléphone.’’

Entendu à son tour, Victor Oguiyoha a contesté connaître ses coaccusés, Nassirou Ndiaye y compris. ‘’J’ai été appréhendé à Sacré-Cœur. J’étais allé aux entraînements et mon ami Ola Ola m’a appelé pour me dire qu’il était à l’école Dior. Je lui ai ainsi demandé d’acheter des trucs pour moi. Par la suite, il m’a dit qu’il est à Sacré-Cœur. J’y suis allé pour récupérer les produits alimentaires. Je suis entré dans sa voiture et il m’a remis les produits’’, a-t-il dit. Il a ajouté qu’au moment de descendre de la voiture, trois personnes sont descendues de leurs motos. ‘’Ils m’ont fait savoir qu’ils étaient des policiers et ont récupéré ce que j’avais entre les mains. Je leur ai même indiqué le véhicule de Ola Ola qui m’avait remis la marchandise. Je leur ai demandé ce qui se passait, mais l’un d’eux m’a donné un coup de poing. Ils m’ont dit de leur indiquer ma maison. Ils m’ont demandé de leur donner 3 000 000 F. Ils m’ont tellement passé à tabac chez moi que je saignais.’’

Goodwine alias ‘’Tony’’ a, lui, reconnu avoir été alpagué avec 1 g de cocaïne qui était destiné à sa consommation personnelle. Toutefois, il a nié être lié à un quelconque réseau de trafic de drogue. ‘’Mon amie Oulimata Yaba Diop m’a appelé pour me demander 10 000 F. Je lui ai alors donné rendez-vous à la pharmacie Xandaar, sise à Ouest-Foire où je lui ai remis l’argent. C’est là que les policiers nous ont interpellés. Ils ont trouvé par-devers moi un gramme de cocaïne que j’avais acheté à 15 000 F pour ma consommation personnelle’’.

Revirement

Alors qu’elle avait reconnu devant les enquêteurs être une consommatrice de drogue et que c’est Tony son fournisseur, Oulimata Yaba Diop a varié dans sa déclaration. Balayant ainsi d’un revers de main les allégations des policiers selon lesquelles 2 g de cocaïne ont été retrouvés par-devers elle. Elle soutient être allée à la rencontre de son ami Tony, parce que celui-ci devait lui donner la somme de 10 000 F, afin qu’elle règle des problèmes. ‘’Ce n’était pas la première fois que je sollicitais Tony, parce qu’il avait des sentiments pour moi. Quand je l’ai appelé, il m’a demandé de le retrouver à Ouest-Foire. Une fois là-bas, il m’a remis l’argent. Mais dès qu’il est monté dans la voiture, les policiers nous ont arrêtés et demandé de descendre. Ils m’ont fouillée, mais n’ont rien trouvé. Je n’ai jamais consommé de la cocaïne’’.

Mais les dénégations des accusés à la barre n’ont guère convaincu le représentant du ministère public qui estime qu’il est impossible que la police ait pu se tromper de personne, du fait qu’il y a eu des informations précises venant de l’Italie. À son avis, les accusés se connaissent tous. Par conséquent, le parquetier a demandé au juge de les retenir tous dans les liens de prévention. Pour la répression, il a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle contre Nassirou Ndiaye, Victor Oguiyoha et Goodwine. À l’encontre d’Oulimata Diop, il a demandé qu’elle soit condamnée à 2 ans ferme.

MAGUETTE NDAO