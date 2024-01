Après avoir salué les récents efforts du gouvernement sénégalais visant à promouvoir la culture et les arts dans le pays, l’Association des Métiers de la musique du Sénégal (AMS) attire l'attention sur des enjeux cruciaux qui restent à résoudre pour garantir un développement durable et équitable du secteur de la musique.

Tout d'abord, Daniel Gomes et ses collègues rappellent l'importance du plan de relance sur trois ans, élaboré, programmé et budgétisé en 2020 avec la collaboration des acteurs culturels, mais qui n'a pas encore été mis en œuvre. "Ce plan représente une opportunité vitale pour le renouveau et le soutien de l'industrie musicale sénégalaise en particulier, et par extension, du secteur culturel, tous deux touchés de manière significative par les récents défis mondiaux et locaux", a déclaré, ce jeudi, le Président de cette association.

En outre, l'AMS souligne la nécessité de l'application effective de la loi sur la rémunération pour copie, essentielle pour assurer un soutien financier continu à l'action culturelle. "La mise en œuvre de cette loi est indispensable pour garantir une rémunération équitable des créateurs et contribuer à l'épanouissement de la culture sénégalaise", selon l’AMS, qui en appelle au gouvernement pour prendre des mesures concrètes en vue de la mise en œuvre rapide de ces initiatives.

A noter que l’AMS salue en la tenue de la 12ème édition du Festival national des Arts et de la Culture (FESNAC) à Fatick, le renforcement des ressources allouées au secteur culturel, évoqué par le Chef de l'Etat au Conseil des ministres du 03 janvier dernier et les projets ambitieux tels que le Mémorial de Gorée et le Mémorial-Musée pour les victimes du naufrage du bateau ´´ le Joola ´´.