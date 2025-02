Augustin Senghor est candidat au poste de membre du Conseil de la Fifa. Il fait partie des 13 concurrents retenus pour briguer les six postes en jeu lors de la 46e Assemblée générale ordinaire de la Caf prévue le 12 mars 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le président de la Fédération sénégalaise de football compte représenter le football africain au Conseil de la Fifa. Pour cela, Augustin Senghor a postulé pour intégrer l’organe décisionnaire du football mondial. Maitre Senghor sollicite le soutien des autres fédérations africaines pour réaliser son ambition de défendre les intérêts du continent là ‘’où se prennent les décisions les plus importantes pour le football mondial’’.

Dans son manifeste parvenu à ‘’EnQuête’’, le président de la FSF soutient être l’homme qu’il faut pour apporter un ‘’plus’’ au football africain au plus haut sommet de l’instance faitière. Pour cela, il met en exergue ses ‘’compétences et son expérience à la réalisation de la vision convergente de nos deux leaders Gianni Infantino, Président de la Fifa, et Dr Patrice Motsepe, Président de la Caf pour un football africain fort et porteur d'avenir’’. Dans sa déclaration écrite, le président de l’US Gorée a invoqué son vécu en tant que dirigeant au service du football africain ‘’à pratiquement tous les niveaux’’. Il a souligné ses 16 ans à la tête de la Fédération sénégalaise de football, ‘’avec à la clé une performance inédite et fantastique du football sénégalais de cinq trophées continentaux en une année’’. Il a aussi rappelé son passage comme président de la zone UFOA/A pendant huit ans, ses mandats de membre du Comité exécutif de la Caf pendant sept ans, 1er vice-président de la Caf ces quatre dernières années, ‘’sans compter, a-t-il ajouté, les autres fonctions au sein des différentes commissions de la Fifa et de la Caf depuis 2009’’.

Dispersion de voix

Augustin Senghor fait partie des 13 candidats pour les six postes de membres du Conseil de la Fifa dédiés à l’Afrique. Il aura, entre autres concurrents, les cinq membres sortants, notamment l’Egyptien Hany Abo Rida, le Béninois Mathurin De Chacus, le Nigérian Amaju Pinnick, la Sierra-Léonaise Isha Johansen et le Marocain Fouzi Lekjaa. Seul le Malien Mamoutou Touré dit ‘’Bavieux’’, ne s’est pas présenté pour un nouveau mandat. L’Afrique de l’Ouest se retrouve avec une pléthore de candidatures, qui va entrainer une dispersion des voix lors de l’élection. Il s’agit de Mathurin De Chacus (Bénin), Amaju Pinnick (Nigeria), Yacine Idriss Diallo (Côte d’Ivoire), Djibrilla Hima Hamidou (Niger), tous de la zone UFOA/B, Isha Johansen (Sierra Leone), Augustin Senghor (Sénégal) et Ahmet Yahya (Mauritanie), de la zone UFOA/A.

L’élection au poste de président et du Comité exécutif de la Caf ainsi que celle des représentants de l’Afrique au Conseil de la Fifa sont prévues à la 46e Assemblée générale ordinaire, le 12 mars 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie. Patrice Motsepe est seul candidat à sa propre succession. L’Afrique a droit à sept représentants au Conseil de la Fifa dont un poste de vice-président occupé de facto par le président de la Caf, et six membres.

Le Conseil de la Fifa est le principal organe de décision de la Fifa. Ses membres sont élus par le Congrès de la Fifa. Le conseil est un organe de supervision qui définit la vision de la Fifa et du football mondial. Il est composé de 37 membres : un président, élu par le Congrès de la Fifa ; huit vice-présidents et 28 autres membres élus par les associations membres de la Fifa, chacun pour un mandat de quatre ans. Au moins une représentante doit être élue par confédération. Le président de la Fifa et les membres ne peuvent pas siéger au conseil pour plus de trois mandats (consécutifs ou non).

LOUIS GEORGES DIATTA