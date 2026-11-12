Deux unités de la Marine nationale ont secouru 759 personnes à bord de quatre pirogues engagées dans l’émigration irrégulière, mardi 10 novembre 2026. Selon une note de la Marine, cette intervention s’ajoute aux secours portés à 817 personnes au cours de la semaine écoulée, grâce à l’action combinée des unités navales et des unités terrestres déployées sur le littoral.

La Marine inscrit ces interventions dans ses missions de sauvegarde de la vie humaine en mer et de protection des personnes. À Saint-Louis, la lutte contre l’organisation des départs irréguliers a également donné lieu à des interpellations. La Section de recherches a arrêté, lundi 9 novembre, huit individus soupçonnés d’escroquerie en lien avec l’organisation de voyages clandestins vers l’étranger.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects sont tous présentés comme des pêcheurs et résident, pour la plupart, dans la zone de Saint-Louis. Ils seraient impliqués dans l’organisation de départs irréguliers de migrants. Les investigations se poursuivent.