​Un mois après le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire 2026-2027, marqué par un report de cinq jours en raison de pluies diluviennes, le système éducatif sénégalais s'efforce de maintenir le cap du « Ubbi Tey, Jàng Tey ». Toutefois, un rapport d'analyse publié par la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l'Éducation Publique (COSYDEP) dresse un bilan nuancé où l'école publique navigue entre résilience et vulnérabilités persistantes.

Comment se porte l'école sénégalaise, juste un mois après le début de l'année scolaire ? La Cosydep, à travers un rapport de 20 pages bien fourni, a essayé de répondre à cette question. ​Du côté des infrastructures, si la quasi-totalité des établissements touchés par les intempéries ont rouvert leurs portes, la normalisation reste loin d'être totale. Sur un échantillon de 53 écoles inondées suivies à travers le pays par l'enquête, 52 fonctionnent normalement et une seule tourne partiellement, à l'instar de l'école élémentaire Thiaroye Gare B à Dakar où « 1 salle de CI sur 2 est libérée des eaux, 2 groupes sont entassés dans l'autre ».

​Plus préoccupant encore, « 45% des 53 écoles inondées suivies gardent un danger résiduel », soit 24 établissements. Ces sites font face à des eaux stagnantes, des sols saturés par la remontée des nappes phréatiques ou à une absence de pulvérisation sanitaire par manque de produits, particulièrement dans la région de Kaolack. Cette situation d'insalubrité fait peser de lourds risques sanitaires, notamment le paludisme et les infections respiratoires ou parasitaires, sur les élèves et les enseignants. De plus, le rapport souligne l'absence de tableau de bord national unifié des écoles touchées, ce qui pénalise l'arbitrage des ressources et conduit à une gestion souvent curative plutôt qu'anticipative.

L'impact des réformes sur l'explosion des effectifs en sixième

​L'année 2026-2027 essuie également les plâtres de réformes majeures qui se heurtent à un cruel manque d'infrastructures d'accompagnement. Suite à la suppression du concours d'entrée en sixième, l'effectif moyen d'une classe de ce niveau a atteint « 76 élèves par classe », contre 62 en 2024-2025, soit une hausse spectaculaire de « +22,6% en deux ans » qui dépasse largement le repère de capacité normative fixé à 56 élèves.

​Cette surcharge chronique provoque des goulots d'étranglement physiques, comme au CEM Tamba Commune 1 où 540 élèves de sixième sont répartis tant bien que mal dans des abris provisoires. Face à cette situation, les enseignants signalent « une baisse du niveau en 6e, surtout chez les garçons et des difficultés de lecture ». Bien que la réforme soit équitable sur le papier en éliminant une sélection précoce, l'absence d'un plan d'absorption adéquat risque de transformer cet élargissement de l'accès en décrochage différé au sein des classes intermédiaires.​

Le pari risqué du relèvement de l'orientation scientifique

​Dans le même temps, selon toujours le document de la Cosydep, la volonté de rehausser les profils scientifiques au secondaire a provoqué un bouleversement sans précédent. La part des élèves de seconde orientés en série S est passée de 15,4 % à « 41,8% ».

​Cependant, ce basculement quantitatif rapide fait peser de graves menaces sur la qualité des enseignements. Le rapport indique que « les classes de seconde S (68 élèves en moyenne) sont désormais plus chargées que celles de seconde L (63 élèves en moyenne) », alors même que ces filières exigent des laboratoires fonctionnels, des travaux pratiques réguliers et un enseignement individualisé. Le véritable test de cette réforme résidera dans le taux de passage effectif vers la classe de première S à la fin de l'année, un indicateur que la COSYDEP appelle à surveiller de près pour éviter une fuite ou un échec massif des élèves.

​Malgré l'existence de la loi sur l'obligation scolaire gratuite de 6 à 16 ans, l'enquête de la COSYDEP met en lumière un gouffre persistant entre le droit et la réalité financière supportée par les familles. Dans le secteur public, un élève du CI à la seconde coûte en moyenne 23 767 francs CFA par an, soit une progression modeste de 4,5 % en deux ans. En revanche, le secteur privé affiche des tarifs « 3,2 fois plus élevés » avec une moyenne de 76 790 francs CFA, marqué par une envolée spectaculaire de « +15,5% en seconde privée ».

​Pour un ménage modeste comptant plusieurs enfants scolarisés, ces charges cumulées représentent un effort insoutenable, particulièrement dans un contexte de période de soudure où les familles attendent les récoltes. À cela s'ajoute la polémique récurrente autour du marché des manuels scolaires, où les prix des ouvrages oscillent entre 3 000 et 7 000 francs CFA, accentuant les inégalités d'accès et de maintien à l'école pour les couches les plus vulnérables.

Dialogue social sous tension

​Le front social n'a pas tardé à s'enflammer en ce début d'année académique. Dès la deuxième semaine, le G7 a observé une grève d'avertissement de 72 heures du 21 au 23 octobre pour protester contre « les retards de paiement de certaines indemnités, retards de salaires des enseignants contractuels [et le] calendrier de la FASTEF ». Le Premier ministre avait pourtant demandé « un moratoire de trois mois sur les grèves », tandis que le ministre de l'Éducation nationale exprimait sa surprise en invoquant l'image du pays à la veille des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

​Sur le plan de la gouvernance, le rapport pointe un essoufflement manifeste du pilotage par les directives : « seules 14 des 32 directives de 2025 soit 43,75% sont entièrement exécutées » et les nouvelles décisions issues du Conseil interministériel de septembre 2026 sont « à 41% seulement assorties d'une échéance datée ». Face à l'accumulation de ces chocs climatiques, sociaux et structurels, la COSYDEP exhorte les autorités à mettre en place un registre national unique des écoles touchées, à approvisionner d'urgence les structures d'hygiène et à formaliser un véritable pacte social pluriannuel pour préserver l'avenir de l'école sénégalaise.

MAMADOU DIOP