L’équipe nationale A n’est pas la seule sélection sénégalaise à s’activer durant cette période de trêve internationale. Les U20 vont disputer deux rencontres amicales contre la RDC, les 20 et 23 mars prochains. Parmi les joueurs convoqués par Serigne Saliou Dia, trois évoluent à l’étranger.

À un peu plus d’un mois de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans (26 avril au 25 mai), les Lionceaux aiguisent leurs griffes. Les champions d’Afrique en titre vont affronter les Léopardeaux de la RD Congo, dans le cadre d’une double confrontation amicale, les 20 et 23 mars prochain au stade Lat Dior de Thiès.

Dans ce dessein, Serigne Saliou Dia a fait appel à 25 joueurs pour participer à cette phase de préparation. Dans cette liste, le technicien sénégalais se base quasiment sur des joueurs évoluant au Sénégal, entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Comme avec les séniors et même avec les U17, l’entraîneur ouvre la sélection U20 à deux binationaux, en l’occurrence Bakary Sow du FC Séville et Bahmed Deuff du FC Nantes. Il convoque aussi le champion d’Afrique U17 Pierre Antoine Diatta Dorival, sociétaire de l’Olympique Lyonnais. L’arrivée des deux binationaux ainsi que de Pierre Dorival vient confirmer le statut grandissant de l’équipe nationale du Sénégal.

Pierre Dorival, nouveau patron du milieu

Face au vainqueur du tournoi de l’Uniffac U20 2024, la RDC, le Sénégal, vainqueur du tournoi Ufoa A U20 en septembre dernier, doit se mettre en confiance pour préparer de la meilleure des manières la défense de son titre. Si beaucoup de champions d’Afrique U20 (2023) ne sont plus éligibles pour cette année, le staff des Lionceaux mené par Serigne Saliou Dia, fait confiance à des vainqueurs du tournoi Ufoa A et à plusieurs champions d’Afrique U17. L’ancien sélectionneur de la catégorie se base sur des joueurs qu’il connaît bien et qui ont été des piliers lors du sacre en Tunisie. Parmi ces champions U17, le portier Serigne Diouf, les défenseurs Serigne Fallou Diouf (Génération Foot), Mamadou Aliou Diallo (Diambars), Ibrahima Diallo (Génération Foot) et le milieu de terrain Pierre Antoine Diatta Dorival (Olympique Lyonnais).

Remplaçant lors de cette Can U17, le joueur formé à Dakar Sacré-Cœur a pris du poids depuis ce tournoi. Il rejoint l’Olympique Lyonnais en octobre 2024. Très vite, le jeune milieu de terrain commence à monter en puissance et devient un élément important de la réserve de l’OL. Depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, Pierre s’entraîne de temps en temps avec l'équipe pro. Il est considéré par des cadres comme George Mikautadze, Clinton Mata et Nemanja Matic comme un des jeunes joueurs qui se rapprochent le plus d’un début en professionnel. ‘’Il a fait une superbe séance, au début un peu timide mais après, il s’est lâché. Tout le monde l’appelle Camavinga, pour le look et les ressemblances dans le jeu. Il a fait une superbe séance et je suis très content pour lui’’, affirme le défenseur international sénégalais de l’OL, Moussa Niakhaté, sur le jeune milieu de terrain.

Un Andalou et un Canari comme renforts de taille

Buteur prodigieux dans les équipes de jeunes du FC Séville, Bakary Sow fait partie des meilleurs espoirs du club andalou au poste d’avant-centre. Âgé de 19 ans, il évolue avec la réserve sévillane. Attaquant physique pas avare d’efforts défensifs, Bakary est bon dans le jeu de tête et possède une bonne palette technique. Habile devant le but, il inscrit 23 buts en 39 matches la saison dernière avec les moins de 19 ans. Le natif de Dakar arrive pour la première fois en équipe nationale du Sénégal. Dans un secteur encore peu fourni chez les séniors, Bakary constitue un énorme espoir pour les Lions. Avant d’y arriver, il peut permettre aux Lionceaux de conserver leur titre dans un mois.

Dans l’entrejeu, le renfort vient de la Loire-Atlantique. Natif de Nouakchott, Bahmed Deuff évolue au FC Nantes. Éligible aussi avec la Mauritanie, l’ancien international U17 et U19 français intègre pour la première fois les équipes de jeunes du Sénégal. Milieu de terrain box-to-box longiligne d’1m96, Bahmed dispose d’une technique au-dessus de la moyenne et d’une capacité de projection remarquable pour un joueur de sa taille. Depuis le début de la saison, il évolue avec la réserve du club et se rapproche de plus en plus de l’équipe première. Son profil rappelle celui de Paul Pogba.

MAMADOU KANE