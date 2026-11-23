La Marine nationale poursuit ses opérations de secours aux personnes impliquées dans l’émigration irrégulière par voie maritime. C'est dans ce cadre, selon un communiqué, que les 20 et 21 novembre 2026, trois unités navales ont secouru, dans les eaux sénégalaises, 7 pirogues transportant 946 migrants.

Au nord du pays, la Base navale nord a également porté secours à 61 migrants entre le 19 et le 21 novembre. Au total, poursuit la même source, 1 007 migrants ont été secourus en 72 heures. Tous ont été acheminés sains et saufs à terre, puis remis aux services compétents.