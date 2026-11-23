Le Comité d’Orientation Stratégique de l’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA), présidé par le Dr Jean-Marie Koné, a officiellement annoncé l’attribution du prestigieux titre de Docteur Honoris Causa (promotion 2026) à l’entrepreneuse et leader sénégalaise Madame Ndèye Anna Ndiaye.

La cérémonie officielle de remise de cette distinction se tiendra les 26 et 27 novembre 2026 à Bangui (République centrafricaine).

Cette haute distinction académique et institutionnelle selon un communiqué, vient saluer son engagement exemplaire, ses contributions remarquables ainsi que son rôle essentiel dans la promotion de la recherche appliquée et du développement pluridisciplinaire sur le continent africain.

Une reconnaissance du leadership entrepreneurial et social en Afrique

Directrice Générale de GIWA-ANVO ENERGY et d’Optimiz Group, Fondatrice et Présidente de l’ONG W.E.W AFRICA (Women Empowering Women Africa) et Ambassadrice pour le Développement des Communautés Rurales depuis 2016, Ndèye Anna Ndiaye s’est imposée comme une figure majeure de la transition énergétique et de l’entrepreneuriat à impact en Afrique de l’Ouest.

À travers ses différentes initiatives, a ajouté la même source, elle œuvre concrètement à transformer l’accès à l’énergie propre en levier d’autonomisation économique.

Avec GIWA-ANVO ENERGY, elle est opératrice ERD (Électrification rurale décentralisée) pour 61 villages au Sénégal, en partenariat avec l’ASER.

Elle porte également le Green Coldtainer, une solution de réfrigération solaire conçue pour les femmes rurales productrices, ainsi que le programme « Share The Power » en faveur des populations déplacées en Casamance.

Son action en faveur des territoires repose désormais sur un concept phare : le TEDD (Transition Énergétique pour un Développement Durable). "Le TEDD emprunte son nom au terme wolof « tedd », qui évoque un état de bien-être, de stabilité, de sérénité et de confort. Il désigne l’état d’un territoire qui vit bien, produit sa propre énergie, crée des emplois, nourrit sa population et offre un avenir à sa jeunesse.

Cette approche de transformation territoriale s’articule autour d’une idée simple : utiliser les kilowattheures produits localement à partir du solaire pour générer de nouvelles dynamiques économiques, sociales et environnementales. Ce Doctorat Honoris Causa s’ajoute à un palmarès déjà salué à l’échelle nationale et internationale, comprenant notamment le Prix Ragnee 2025 (catégorie Entreprise Émergente) et le prix Disrupt Sénégal 2022 décerné par l’USAID" a conclu la même source