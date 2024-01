L’équipe du Sénégal a arraché la victoire en match amical contre celle du Niger (1-0), hier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Tenu en échec pendant tout le temps réglementaire, c’est dans les arrêts de jeu que les hommes de Aliou Cissé ont trouvé la faille grâce à Formose Mendy.

Une feuille de match du Sénégal sans Sadio Mané dans le onze de départ, cela n’arrive pas souvent. A moins que le double Ballon d’or africain ne soit indisponible, comme c’était le cas à la Coupe du monde 2022, au Qatar. Sadio est bien portant, pourtant Aliou Cissé a choisi de le mettre sur le banc à l’entame de la rencontre amicale contre le Niger, hier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Dans un 3-4-3, avec Edouard Mendy dans le but, on retrouve un trio axial inédit en défense, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté. Au milieu de terrain, Pape Gueye est titularisé à côté de Lamine Camara, alors que Krépin Diatta et Ismaïl Jakobs sont en position de piston. En attaque, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont alignés sur les côtés droit et gauche, avec Habib Diallo en pointe.

Les Lions ont tenté d’installer le danger dans le camp adversaire. Mais le Mena n’était pas là pour se tourner les pouces. Les hommes de Badou Zaki ont crânement défendu leur camp. Avec un bloc très compact et assez bas, ils ont repoussé les assauts du Sénégal. A tel point que la bande à Ismaïla Sarr a eu du mal à trouver la faille. La technique, la vitesse et la percussion de l’attaquant d’Al-Nassr ont beaucoup manqué à ses coéquipiers.

Embouteillage à droite

Si les Sénégalais ont réussi à contenir les quelques tentatives d’attaques des visiteurs, ils n’ont pas été assez ingénieux pour résoudre l’équation posée par la défense nigérienne. Les tenants du titre ont même du mal à évoluer dans le système mis en place par l’entraineur, surtout dans l’occupation de l’espace. A droite de l’attaque, Krépin Diatta, bloqué par Ismaïla Sarr, a eu des difficultés à coulisser. Pour compliquer davantage les choses, Iliman Ndiaye venait se mettre presqu’au même niveau que son coéquipier à l’OM.

En plus d’avoir des difficultés à se positionner face à une équipe très physique du Niger, les hommes de Cissé ont manqué d’efficacité et d’efficience sur le peu d’occasions qu’ils se sont créé. Dès la 5e minute de jeu, la tête de Habib Diallo est repoussée par le défenseur en corner. Quelques minutes plus tard, c’est Ismaïla Jakobs, se retrouvant dans la surface de réparation, a manqué le cadre sur une frappe trop dévissée.

Formose Mendy sauve la face

En seconde période, Aliou Cissé a fait un turnover. Il a changé toute sa ligne défensive avec les entrées de Abdoulaye Seck, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et Cheikhou Kouyaté qui ont composé le trio de défense. Abdou Diallo s’est écarté à gauche comme piston à la place de Jakobs, sorti. En attaque, Nicolas Jackson a pris la place de Habib Diallo à la pointe. Malgré les changements, le Sénégal n’a pas su faire la différence. Même si le jeu s’en est porté un peu mieux, avec un Pape Gueye bien en jambes au milieu de terrain. Lamine Camara également a été intéressant, notamment à la sortie de Gueye en se retrouvant un peu plus porté vers l’attaque.

La solution viendra finalement du banc. Avec les entrées de Formose Mendy à la place de Krépin Diatta (61e). Pendant que les deux équipes s’acheminaient vers le partage du point du nul, les défenseurs ont pris les choses en main pour sauver la peau des Lions. Dans les ultimes secondes des arrêts de jeu, qui se sont largement écoulées (l’arbitre a indiqué 4 minutes), sur une tête de Abdoulaye Seck, Formose Mendy a contrôlé la balle du ventre et du pied gauche propulse le cuire au fond des filets. Le latéral droit de Lorient a permis ainsi aux champions d’Afrique, en partance pour la Can 2023 en Côte d’Ivoire, de communier avec les supporters dans la bonne ambiance. Toutefois, Aliou Cissé doit revoir ses plans et revenir sur ses fondamentaux, notamment le 4-3-3 ou le 4-4-2 qui lui ont tant réussi dans le passé.

Onze de départ : Sénégal : Edouard Mendy (46e, Mory Diaw) - Kalidou Koulibaly (46e, Abdoulaye Seck), Moussa Niakhaté (46e, Nicolas Jackson), Abdou Diallo, Krépin Diatta (61e, Formose Mendy), Pape Gueye (61e, Pathé Ciss), Lamine Camara, Ismaïl Jakobs - Iliman Ndiaye (61e, Abdallah Sima), Ismaïla Sarr, Habib Diallo (46e, Moussa Niakhaté Ndiaye). Entraineur : Aliou Cissé. Niger : Hainikoye - Garba, Boureima, Salifou, Yakubu - Moumouni, Hassane - Oumarou, Moumouni, Moussa Yussif - Boubacar Goumey. Entraineur : Badou Zaki

LOUIS GEORGES DIATTA