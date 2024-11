Pape Thiaw a une nouvelle fois triomphé avec ses idées, pour cette dernière rencontre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Cette fois-ci face au Burundi, il a fait briller un côté droit qui n’en demandait pas tant.

Mission accomplie pour les Lions et Pape Thiaw. Pour la dernière rencontre de l’année 2024, l’équipe nationale du Sénégal s’est imposée face au Burundi sur le score de 2-0 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Déjà assurés de terminer leader du groupe L avant la rencontre, les Lions ont abordé cette rencontre avec sérénité. Ils ont été dans la maîtrise du début à la fin, ne laissant presque pas de chances à leurs adversaires. Au-delà de la victoire et du clean-sheet, Pape Thiaw a aussi livré une prestation aboutie sur le plan tactique.

Des choix forts d’entrée…

Le technicien sénégalais a présenté un quatrième onze de départ en autant de sorties à la tête de la sélection. Preuve de son ouverture d’esprit et de sa capacité à tirer les enseignements des matches. Bien en deçà lors de la rencontre contre le Burkina Faso samedi dernier, les attaquants Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr sont remplacés par le buteur de l’Étoile Rouge de Belgrade Chérif Ndiaye et le capitaine de Strasbourg Habib Diarra. Les deux joueurs sont récompensés par leurs bonnes entrées face aux Étalons.

Chérif, déjà remplaçant de Nicolas à Bamako, avait apporté dans le jeu dos au but et dans la mobilité permettant aux ailiers de prendre la profondeur. Habib, unique buteur de la rencontre, est aligné d’entrée par Thiaw pour renforcer l’entrejeu. Il sera accompagné par Pape Matar Sarr qui remplace Pape Guèye. Le milieu de terrain de Villarreal est absent de la feuille de match. Sur le côté droit offensif, Iliman Ndiaye sera le remplaçant tactique d’Ismaïla Sarr. En défense, Abdou Diallo forme à nouveau la paire de champions d’Afrique avec Kalidou Koulibaly.

Avec ces changements, l’ancien sélectionneur des Lions locaux opte pour un 4-3-3 qui se penche sur le côté droit et qui se transforme en 4-2-3-1 lorsque l’équipe n’a pas le ballon.

… vite payants

Cette disposition s’est vite fait remarquer. Comme attendu, dès le début du match, les Lions ont pris le jeu à leur compte face à leur public. Les dix premières minutes ont été équilibrées avec des corners concédés de part et d’autre. Les Hirondelles ont essayé de prendre à défaut le bloc défensif sénégalais en passant sur les côtés, mais sans réussite. Krépin Diatta et El Hadj Malick Diouf ont montré beaucoup de solidité. Ces offensives burundaises ont presque été les seules. La sortie sur blessure de leur meilleur joueur Youssouf Ndayishimiye va les déboussoler.

Pendant ce temps, les Sénégalais vont monter en puissance et mettre le pied sur le ballon. L’attaquant des Toffees, Iliman Ndiaye, multiplie les occasions avec des dribbles et des décalages, mais bute sur un rideau défensif bien en place. Comme lors des derniers matches, l’équipe sénégalaise joue avec un bloc haut qui étouffe l’adversaire. Une véritable révolution apportée par Pape Thiaw confortée par une densité dans l’entrejeu, symbole d’une maîtrise. Il permet aussi aux milieux de terrain de se projeter pour créer le surnombre en attaque. C’est dans cette configuration qu’Habib Diarra va ouvrir le score, après une très belle combinaison avec Iliman Ndiaye. Le capitaine de Strasbourg trompe le gardien adverse d’un merveilleux piqué du pied droit. Son deuxième but en deux matches. Il retrouve une certaine liberté dans le jeu en se retrouvant dans une position plus axiale. Ce but va assommer les Hirondelles et permettre aux Lions de mettre davantage en place leur jeu.

Un ailier trouvé

La seconde mi-temps est abordée de la même manière que la première. Le sélectionneur des Lions effectue un premier changement, avec l’entrée en jeu de Cheikh Tidiane Sabaly en lieu et place d’Iliman Ndiaye. Ailier pur de formation, l’attaquant du FC Metz apporte sa fraîcheur, sa qualité de percussion et son énergie. Pape a misé sur le côté droit dans ce match. La majorité des actions passent par ce couloir. Le joueur formé à Génération Foot est très vite mis dans le bain. Il n’hésite pas à porter le ballon et à proposer. À la 51e mn, comme pour le premier but, Habib Diarra prend la défense de vitesse et trompe à nouveau le portier adverse sur une passe de Cheikh Sabaly. Doublé pour l’Alsacien et première passe décisive pour Sabaly.

Le match est plié par les Lions. Un nouveau coaching gagnant pour Pape Thiaw. Les Sénégalais s’imposent dans la maîtrise. Jamais inquiétés par les Burundais, les champions d'Afrique 2022 ont récité leur football avec sérieux.

Avec cette nouvelle victoire, l’ancien international sénégalais a encore montré ses idées et sa façon de voir le football.

MAMADOU KANE