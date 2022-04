La possibilité de réaliser un quadruplé avec Liverpool (Premier League, C1, FA Cup, League Cup), Sadio Mané (30 ans, 42 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison), vainqueur de la CAN, et Mohamed Salah (29 ans, 42 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison), finaliste de la CAN, peuvent légitimement être considérés comme des candidats très sérieux pour le Ballon d'Or. Unique vainqueur africain de l'histoire, George Weah a conseillé les deux ailiers des Reds.

"Je pense qu’il ne faut pas qu’ils fassent du Ballon d’Or une obsession, ils devraient plutôt se concentrer sur leurs performances et essayer de s’améliorer davantage. Ils ne doivent pas se mettre une pression inutile. Je me suis toujours battu pour sortir ma famille de la misère, c’est ainsi que j’ai été récompensé du trophée", a indiqué l’actuel président du Liberia pour le journal sénégalais Record. A l'heure actuelle, Karim Benzema semble être le favori à la victoire finale alors que Kevin De Bruyne a encore son mot à dire.