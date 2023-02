Le mercato hivernal, qui a baissé ses rideaux hier soir, a permis à Bamba Dieng, Pape Guèye, Alfred Gomis et Ibrahima Niane de trouver un point de chute, en quête d’une relance pour leur carrière.

La fenêtre hivernale du marché des transferts s’est refermée dans la soirée d’hier. Du côté sénégalais, les joueurs qui ont été pressentis ont signé dans de nouveaux clubs, à l’exception de Nicolas Jackson. L’ancien joueur du Casa Sport a été recalé à l’étape de la visite médicale. Son transfert de Villareal vers Bournemouth a échoué à cause d’une blessure aux ischio-jambiers.

Pour l’agent recruteur à l’agence FK Sportmnagement.srl en Italie, le ‘’mercato est acceptable’’ dans ce sens où les joueurs vont partir dans des clubs où ils peuvent trouver du temps de jeu, améliorer leurs statistiques. ‘’Dans le football, le joueur doit jouer pour sa valeur marchande. Les recrutements se font à travers les minutes jouées. Ils sont tous partis vers de bonnes destinations’’, a déclaré Abdoulaye Bâr Diouf.

Bamba Dieng : ‘’Valoriser son talent en marquant des buts’’

Bamba Dieng a finalement quitté l’Olympique de Marseille en direction de Lorient (6e, 35 pts). L’ancien attaquant de Diambars de Saly a rejoint les Merlus pour une somme estimée à 10 millions d’euros, jusqu’en 2025. Auteur de deux buts en onze apparitions (toutes compétitions confondues), le joueur de 22 ans va poursuivre la saison de Ligue 1 au stade de la Moustoir.

Pour Abdoulaye Bâr Diouf, Lorient est un ‘’bon club’’ pour Bamba. C’est ‘’un joueur qui peut jouer sur plusieurs positions de l’attaque. C’est à lui de valoriser son talent’’. Il arrive dans le club qui a perdu son meilleur buteur Moffi (12 buts) parti à Nice et Dango Ouatara (6 buts) qui signé à Bournemouth. ‘’À Bamba Dieng de saisir sa chance et de se donner à fond. Il arrive à Lorient qui occupe une place acceptable en Ligue 1 française. Il doit se mettre au travail pour montrer ses qualités à son équipe, aux supporters et au coach. La seule chose pour lui, c’est de marquer des buts’’.

Bamba Dieng aura la possibilité de faire ses débuts, ce mercredi, lors du déplacement de Lorient à Reims.

Pape Guèye : ‘’Se relancer’’ avec Sampaoli

Au moment où Bamba se dirigeait dans l’ouest de la France, son désormais ex-coéquipier à l’OM, Pape Guèye, prenait la direction de l’Espagne. Le milieu de terrain sénégalais a rejoint le FC Séville sous forme de prêt, sans option d’achat. Le champion d’Afrique va retrouver son ancien coach à Marseille, Jorge Sampaoli. Ce qui est une bonne chose pour l’ancien Havrais.

Pour Bâr Diouf, le fait d’être sous les ordres du technicien argentin va faciliter les choses pour le joueur. ‘’Il est recruté par son entraineur et il est parti pour un prêt. Dans le système de Sampaoli, il peut être à l’aise comme milieu médian’’. Malgré le mauvais rang de Séville, 13e de la Liga, le consultant estime que Guèye doit se donner les chances de bien s’intégrer dans sa nouvelle formation et avoir plus de temps de jeu. ‘’À lui de se donner et de faire des minutes pour s’intégrer dans son équipe et se faire remarquer par les dirigeants de l’Olympique de Marseille’’.

Alfred Gomis : ‘’Il va rebondir’’

Alfred Gomis faisait partie des cas les plus préoccupants des Lions en difficulté dans leur club. Le portier sénégalais n’a obtenu aucune minute dans les jambes avec le Stade Rennais, depuis le depuis de la saison. Avec l’arrivée de Steve Mandanda, il a carrément été mis au frigo par Bruno Génésio. C’est en Serie B italienne que Gomis va sans doute trouver son salut. Transféré à Cômo, sous forme de prêt, il a joué son premier match en réalisant un clean sheet lors de la victoire (1-0) de son nouveau club contre Brescia. ‘’C’est un peu décevant de quitter Rennes avec zéro minute de jeu cette saison pour rentrer en Italie, pour un joueur qui a joué la Ligue des champions’’, a regretté Abdoulaye Bâr Diouf.

Néanmoins, l’agent recruteur est optimiste pour le gardien de but. ‘’Il va rebondir, parce qu’il a déjà commencé à jouer et a réalisé un clean sheet. Son équipe, qui était dans la zone play-out, en est sortie. Il a retrouvé son entraineur formateur au Torino, Moreno Longo’’. Le fait de retrouver un championnat qu’il a déjà côtoyé (Gomis a joué avec Splal en Serie B) est un avantage pour lui. ‘’Il est habitué au football italien et surtout à la Serie B. C’est un bon challenge pour lui. Il va jouer et cela va lui apporter plus de statistiques dans sa carrière. En équipe nationale du Sénégal, avec l’absence de Mendy, il peut encore gagner des minutes au sein de cette Tanière’’.

Ibrahima Niane : ‘’Retrouver la confiance et l’efficacité’’

Relégué en Ligue 2 avec le FC Metz, Ibrahima Niane a retrouvé la Ligue 1 française. L’ancien buteur de Génération Foot a déposé ses valises à Angers, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Depuis son retour de blessure, l’attaquant peine à trouver sa forme d’antan. Le meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise (19 buts) en 2017 arrive au SCO en quête d’un nouveau souffle.

Pour Bâr Diouf, c’est un choix qui pourrait être intéressant, malgré les difficultés du club, dernier au classement. ‘’Angers est en difficulté, mais à lui de se donner à fond pour mettre des buts. Il doit jouer ses matchs et oublier l’épisode de sa blessure pour que son option d’achat soit levée et qu’il puisse rebondir. L’essentiel est qu’il soit un joueur opérationnel et qu’il retrouve son efficacité’’.

LOUIS GEORGES DIATTA