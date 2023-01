À six mois de la fin de son contrat, Memphis Depay (28 ans, 4 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) va bel et bien quitter le FC Barcelone pour l'Atletico Madrid.

Selon Sport, les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert compris entre 3 et 5 millions d'euros pour l'attaquant néerlandais, qui va s'engager jusqu'en juin 2025.

Une belle affaire en perspective pour la formation entraînée par Diego Simeone.