L’ASC Ville de Dakar termine la phase de poules de la Women’s Basketball League Africa (WBLA) par une défaite face Al Ahly (46-61), hier, au stadium Marius Ndiaye. Les championnes du Sénégal se classent 2e derrière le club égyptien.

La ‘’finale’’ de la poule A tourné en faveur d’Al Ahly d’Égypte. Les filles de Tarek Khairy ont dominé les Sénégalaises, hier, en match comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Women’s Basketball League Africa (WBLA), par 15 points d’écart (46-61). Grâce à cette troisième victoire d’affilée, les Égyptiennes terminent à la tête du groupe A, avec 6 pts. Pour sa part, l’équipe de la capitale sénégalaise va se contenter de la deuxième place. Ce qui pourrait l’amener à affronter un adversaire coriace en quarts de finale.

Le début de partie est haché. L’ASC Ville de Dakar entame mal le match en concédant le premier panier. Les joueuses de Moustapha Gaye n’arrivent pas à marquer pendant deux minutes. Les Dakaroises sont même défavorisées, car leur pivot Fatou Diagne, coupable de deux fautes, est obligée de céder sa place pour éviter de se retrouver dans l’exclusion.

Malgré tout, les filles de coach Tapha réalisent une défense solide qui stoppe les assauts adverses. Les Égyptiennes aussi n’ont pas la réussite offensive (1 tir réussi sur 10 tentatives). C’est finalement Élisabeth Dabou qui débloque le compteur pour ASCVD à la 3e mn (2-2). Il s’ensuit un chassé-croisé entre les deux formations. Ville de Dakar va passer devant pour la première fois grâce à un tir primé de Kadidia Maïga dans la dernière minute et donner l’avantage à son équipe à la fin du premier quart-temps (12-9).

Madjiguène Sène et Ndioma Kane coupables de sororicide

Les Dakaroises ont pris une avance de trois points qu’elles ne vont pas pouvoir maintenir. Elles vont entamer le deuxième acte comme le premier et vont se faire rattraper par Al Ahly (16-16). C’est le début du naufrage des championnes du Sénégal. Les protégées de coach Tapha ont perdu les trois derniers quart-temps (16-21, 9-15 et 9-16).

Madjiguène Sène et Ndioma Kane sont les principales responsables de l’échec de l’ASCVD. Les Sénégalaises ont porté le club égyptien durant ce succès face à leurs compatriotes. Le pivot des Lionnes, qui est une transfuge de l’ASC Ville de Dakar, contrarie ses anciennes coéquipières par sa grande taille. La meilleure joueuse de la saison de N1 du Sénégal, la saison écoulée, use de son envergure pour annihiler les attaques adverses dans la raquette égyptienne. Auteur d’un double-double (10 points et 14 rebonds), elle obtient la deuxième meilleure évaluation du match (+12). Quant à sa coéquipière, elle a été tout simplement époustouflante. Elle se signale d’entrée en marquant le premier panier de la rencontre en faveur d’Al Ahly. La jeune ailière de 24 ans est la plus productive de son équipe avec 19 points inscrits. Elle a beaucoup pesé dans la défense sénégalaise, qui n’arrivait pas à stopper ses pénétrations dans leur zone restrictive. Malgré son petit gabarit, l’ancienne sociétaire de l’Iseg a été précieuse sur les rebonds, surtout défensifs. Elle réalise aussi le double-double (19 points et 14 rebonds) et se distingue comme la joueuse la plus efficace de la rencontre (+27).

ASCVD joue le frein à la main

L’ASC Ville de Dakar concède ainsi sa première défaite dans ce tournoi, après deux victoires de rang. Les protégées de Moustapha Gaye faisaient face à leur plus grand challenger dans la poule A et l’un des plus sérieux prétendants au titre. Les joueuses de l’équipe de la municipalité de Dakar peuvent nourrir des regrets, car le résultat ne reflète pas leur niveau de jeu. Elles livrent leur meilleure copie de ce match lors de la première période, ensuite plus rien. Les filles de coach Tapha jouent la peur au ventre. Quand elles ne manquent pas leurs tentatives de tirs, elles hésitent à prendre des tirs ouverts. Les chiffres montrent à suffisance leur inefficacité dans le camp adverse. Sur 65 tirs tentés, elles n’ont réussi que 18, soit seulement 27,69 % de réussite. Sur les 11 joueuses qui ont joué, seule Kadidia Maïga a atteint la barre des 10 points. La pivot malienne est l’une des rares à sortir du lot (+17, 17 pts, 5 rebonds), avec Ndoumbé Mbodj (+15, 7 pts, 10 rebonds). Sa compatriote, Élisabeth Dabou (+7, 4 pts, 4 rebonds), qui a été la locomotive de l’équipe lors des deux premiers matchs, est l’ombre d’elle-même.

Sur les rebonds, les Dakaroises ont été assez timorées dans la raquette adverse, avec seulement 9 rebonds offensifs. D’ailleurs, elles n’ont marqué que 18 points dans la zone de restriction, contre 42 points pour Al Ahly. Le staff technique a deux jours pour rectifier le tir avant le début des quarts de finale, ce vendredi.

LOUIS GEORGES DIATTA