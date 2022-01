Le Sénégal s'est qualifié en quart de finale, sans avoir encaissé le moindre but. À en croire Beau Touré, l'assise défensive est à saluer, mais, le technicien invite le sélectionneur de l'équipe nationale à faire preuve de plus de courage, notamment au milieu.

Quelle est votre analyse globale, à l'issue du match contre le Cap-Vert ?

Dans l'ensemble, c'est excellent. Ça a été notre meilleur match, depuis le début du tournoi. Mais, on peut mieux faire, beaucoup mieux. Le sélectionneur doit, cependant, être beaucoup plus audacieux. Trois milieux relayeurs ne favorisent pas forcément un jeu fluide. Offensivement, le rendement risque de ne pas être au rendez-vous. C'est là justement que des joueurs comme Pape Matar Sarr ou Moustapha Name peuvent être intéressants. Sans ce type de joueur, Sadio Mané est souvent obligé de décrocher, venir chercher la balle. En outre, en attaque au lieu de mettre Famara Diédhiou et Boulaye Dia ensemble, Aliou devrait intégrer dès l'entame du match Bamba Dieng, qui offre vraiment de la variété en attaque.

Ne faudrait-il pas aussi s'entraîner au tirs au but, les matchs sont souvent très serrés ?

Oui il ne faut négliger aucun élément. Ce sont des matchs à élimination directe, donc qui peuvent se prolonger jusqu'au tirs au but. Aliou Cissé et son staff doivent s'entraîner dans cet exercice. Mais, il faudra tout faire pour ne pas en arriver là. Et une dernière chose, la séance des tirs au but se joue d'abord dans la tête. Le coach doit aussi faire ce travail psychologique avec ses protégés

Le style du coach est souvent décrié, quel est votre avis là-dessus en tant que technicien ?

C'est une question de style. Aliou Cissé mise d'abord sur une solide base défensive avant de penser au spectacle. C'est la raison pour laquelle il joue avec trois milieux défensifs. Cette approche ne favorise pas le beau jeu, mais vous évitera d'encaisser beaucoup de buts. Sur les façons de faire des confrères, il est préférable de ne pas se montrer très critique. Car au finish, c'est le résultat qui compte. Et jusque-là, la méthode du coach réussit plutôt bien, même si encore une fois, ce système est perfectible.

Le Sénégal peut-il aller au bout, quelles sont ses chances à ce niveau de la compétition ?

Le Sénégal peut bel et bien aller au bout de cette CAN. Déjà on a une solidité défensive qui n'est plus à démontrer. Et quand on n'encaisse pas, on ne perd pas logiquement. Il faut continuer sur cette lancée, en plus d'être encore beaucoup plus clinique en attaque. Une coupe d'Afrique des nations, comme toute autre compétition, ne se joue pas, elle se gagne.

Bamba Dieng titulaire au prochain match ?

Bamba Dieng, il est percutant, fait de bon centres et à une bonne frappe. On l'a d'ailleurs vu face au Cap-Vert. Si j'étais Aliou Cissé, je l'aurais mis titulaire sans la moindre hésitation. Ça change de la monotonie en attaque, symbolisée par Boulaye Dia et Famara Diédhiou qui, encore une fois, ont des profils quasiment identiques.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)