Rigobert Song aurait pu s’en passer. Alors que son équipe va disputer les 17 et 21 novembre prochains ses deux dernières rencontres pré-Can 2023, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l'Île Maurice et la Libye, le sélectionneur doit peaufiner ses réglages sans ses habituels titulaires. En effet, le technicien de 47 ans a dû faire une croix lundi sur son capitaine Vincent Aboubakar et le milieu relayeur Olivier Kemen, respectivement blessés avec Besiktas et Kayserispor en Turquie, et remplacés par les locaux et nouveaux Léonel Christian Ateba et Jean Eric Moursou.

Mais le double champion d’Afrique (2000, 2002) n’en avait pas fini avec les ennuis. Car ce mardi, le défenseur central Harold Moukoudi s’est blessé lors de la première séance d’entrainement collective à l'annexe du stade de la Réunification de Bépanda. Il sera suppléé par un nouveau, Franck Atsama, ayant fait ses preuves avec le club local de Bamboutos de Mbouda, a annoncé la Fédération (Fecafoot). Après Tchamadeu, Moumbag, Bell Bell, Ateba et Moursou, il est le sixième à fêter sa première convocation lors de ce rassemblement.