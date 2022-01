Le Sénégal joue contre le Cap-Vert, ce mardi (16 h), pour le compte des 8es de finale de la Coupe d’Afrique des nations, Cameroun-2021. Selon le coach, en conférence de presse d’avant-match hier, les Lions ont bien travaillé durant la petite trêve et son d’attaque pour battre les Requins bleus.

‘’Le Cap-Vert est capable de contrattaquer ; très fort dans les transitions’’

‘’On est prêt. On a bien travaillé vendredi. C’était la séance la plus difficile de la semaine. Hier (samedi) également, on a pu travailler en profitant de l’ensemble de notre effectif, pour pouvoir faire deux séances très intéressantes. On connait le Cap-Vert. Sur ces dernières années, on les a rencontrés quatre, voire cinq fois. Notre dernière rencontre remonte au mois de juin 2021. Ce fut un match assez âpre, même si c’était en amical. C’est un derby contre une belle équipe qu’on respecte. Elle n’est pas là par hasard. Elle l’a démontré contre le Cameroun. C’est une équipe qui maitrise parfaitement sa défense à cinq. Elle est capable de contre-attaquer et est très forte dans les transitions. C’est à nous de hisser notre niveau jeu, de produire du jeu pour déstabiliser cette équipe capverdienne. L’étroitesse des liens qui existent entre le Cap-Vert et le Sénégal donne encore plus de saveur à ce match.’’

‘’On a la confiance’’

‘’Pour retrouver de la confiance, il faut du travail. On n’a pas eu la possibilité de le faire tout le temps avec l’ensemble de notre effectif. Depuis quelques jours, tout le monde est là. Mais quand vous êtes absent des terrains pendant une semaine en tant que footballeur professionnel, il y a une étape à franchir sur le plan physique, pour retrouver la forme d’antan. Cette confiance, on l’a parce qu’il y a une grande solidarité, une ambition au sein de cette équipe. Depuis pratiquement six ans, on chemine ensemble. Aujourd’hui, on fait un début difficile. On a déjà montré dans le passé qu’on était capable de jouer à un niveau assez intéressant. Donc, on l’espère, parce qu’on a travaillé. On pourra s’appuyer sur ce travail et l’expérience qu’on a sur le continent africain pour bien aborder ce match et ne pas confondre vitesse et précipitation. C’est un match qui va durer et plus ça dure, mieux c’est.’’

‘’J’ai espoir’’

‘’C’est vrai que la Guinée nous a créé, par moments, des difficultés avec leur piston sur le côté droit de Sylla. C’est plus une question de communication entre notre latéral et notre excentré droit, notamment Ibrahima Mbaye et Bouna Sarr. En seconde période, on a pu le rectifier. On a fait une assez bonne mi-temps sur ce match. Cette animation défensive, pour la régler, il faut de la communication et qu’on arrive à coulisser fortement sur le côté pour pouvoir gérer ces pistons. On a bien travaillé là-dessus. J’ai espoir que ça se passera bien, mardi.’’

‘’Malgré les difficultés, on est toujours en vie’’

‘’C’est un débat qui n’a pas raison d’être. Vous pouvez penser que c’est Pape Matar ou Pape Guèye qui doit démarrer, parce que c’est des garçons qui ont énormément de qualités. Mais j’ai 28 joueurs. On est en train de tourner avec tout ce qui nous est arrivé. Bamba est arrivé en retard. Il était malade, Pape Sarr aussi. Donc, j’ai fait un choix sur trois matches avec Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy et Gana Guèye. Si on fait venir Pape Guèye, c’est parce qu’on est conscient de ses qualités. C’est un garçon qui est prêt à jouer. Dans l’esprit des garçons, ils savent que ce qui est important, peu importe l’équipe que je mettrai en place, c’est de rester concentré. Je loue vraiment l’état d’esprit de ce groupe. Si on est là, c’est aussi grâce à cet état d’esprit. Malgré les difficultés, on est toujours en vie. Il ne faut pas nous enterrer trop tôt.’’

‘’On ne doute pas de nous’’

‘’Avec les performances qu’on a faites lors de ces trois matches, c’est normal que le Sénégal soit critiqué, que les gens doutent de nous. Mais nous, on ne doute pas. On connait notre force. Parfois, il y a des aléas dans la préparation d’une équipe qui font que vous ne débutez pas bien. Cela n’a rien à voir avec le doute. Il y a plutôt une bonne ambiance dans la Tanière, mélangée à une grande concentration. On est venu avec des certitudes et beaucoup de choses ont fait qu’elle s’est effritée. Mais ce n’est pas non plus le désarroi dans la Tanière. On est concentré sur ce match contre le Cap-Vert.’’

CAN-2021 - CAPITAINE DES LIONS Koulibaly ne doute pas des ‘’magiciens’’ de devant Le capitaine des Lions est confiant pour la victoire contre le Cap-Vert, ce mardi (16 h), en match comptant pour les 8es de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021. Selon lui, les attaquants sénégalais vont retrouver leur efficacité contre les Requins bleus. A quelques heures de la confrontation avec le Cap-Vert, les Lions affichent la sérénité. C’est l’avis de leur capitaine Kalidou Koulibaly qui a fait face à la presse, hier, en compagnie du sélectionneur national. ‘’On sait que ce sera un match très difficile. Un derby, ce n’est jamais facile à jouer. Mais le Sénégal est plus que motivé de passer ce tour, parce qu’on a à cœur de montrer à tout le monde qu’on a notre place dans cette compétition’’, a déclaré le défenseur central du Napoli. Même s’il a reconnu la situation délicate relative au manque d’efficacité offensive, Koulibaly ne s’inquiète pas pour autant. Selon lui, ‘’ça va se déclencher’’ pour l’équipe. ‘’Je sais qu’on a des magiciens qui sont capables de marquer à tout moment. Devant, ils vont se débloquer et marquer des buts. J’ai totalement confiance en eux’’. Auteur d’un match assez poussif contre le Malawi (0-0), le Napolitain a admis des impairs de sa part sur certaines situations. C’est notamment le cas sur une de ses montées où sa perte de balle a failli couter cher au Sénégal. Heureusement, l’arbitre qui avait sifflé un penalty en faveur des Malawites est revenu sur sa décision, après visionnage de la vidéo-assistance. ‘’A un moment, je suis monté et c’est une erreur de ma part.’’ Néanmoins, Koulibaly ne veut pas s’attarder sur les individualités, mais plutôt sur le collectif. Et sur ce point, il a relevé un point positif qui est la solidité défensive. ‘’Quand on ne marque pas, on arrive à rester solide défensivement et ne pas prendre de but. Cela m’encourage beaucoup. On est une des meilleures, voire la meilleure défense de cette Can. Il faut continuer sur cette base et aller de l’avant’’. Le Sénégal a la meilleure défense à l’issue du premier tour, avec zéro but concédé. Contre les Requins bleus, le capitaine de la sélection sénégalaise s’attend à un derby très disputé. Mais l’ancien Messin a indiqué que les Lions sont ‘’motivés’’ et prêts à jouer pour la nation sénégalaise. ‘’On sortira du terrain en ayant donné 100 % de nous-mêmes et la qualité suivra. Le plus important, c’est qu’on rende fier le peuple, parce qu’on joue pour les Sénégalais. On va essayer de leur donner la joie qu’ils méritent’’.

LOUIS GEORGES DIATTA