Le Sénégal est à quatre-vingt-dix minutes d’une seconde finale d’affilée. Pour cela, les Lions doivent battre les Étalons du Burkina Faso ce soir (19 h) au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, en match comptant pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations 2021.

Les deux finalistes de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) seront connus à l’issue des demi-finales qui démarrent ce soir. Le Sénégal et le Burkina Faso vont ouvrir le bal, à 19 h, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les deux équipes visent une qualification pour le dernier acte de la Can-2021 et espèrent soulever, pour la première fois, le trophée continental.

Les Lions vont croiser le fer avec les Étalons pour la troisième fois en phase finale de Can. Leurs deux premières rencontres remontent à 2000 et 2004, avec respectivement une victoire en faveur du Sénégal (1-3) et un nul vierge. Ce sera donc leur première confrontation dans un match à élimination directe. La bande à Sadio Mané va jouer sa 2e demi-finale d’affilée, la 5e de l’histoire du Sénégal à la Can. Le joueur de Liverpool et ses coéquipiers avaient éliminé, en 2019, la Tunisie à l’issue des prolongations (1-0) avant de chuter en finale devant l’Algérie (1-0). Les deux équipes étaient à égalité (0-0) à la fin du temps réglementaire âprement disputé.

Quant au Burkina, il va disputer sa 4e demi-finale de Coupe d’Afrique des nations dont la dernière, en 2017, a été perdue aux tirs au but (4tab3) face à l’Égypte. Les deux équipes étaient à égalité (1-1) à la fin du temps réglementaire.

Après avoir manqué l’édition 2019, les Étalons sont revenus en force cette année. Ayant terminé 2e de la poule A, derrière le Cameroun, les Burkinabé ont sorti successivement le Gabon (1-1, 7tab6) en huitièmes de finale et la Tunisie (1-0) en quarts de finale. Contre le Sénégal, les Étalons vont jouer crânement leurs chances pour accéder au dernier acte de la 33e édition de la Can au Cameroun, pour la deuxième fois de leur histoire. Ils ont perdu leur première finale, en 2013, face au Nigeria (1-0).

Le physique, la tactique et la créativité

Avec une bonne organisation défensive et un milieu de terrain à cinq très combatif, l’adversaire des Lions s’est révélé difficile à manœuvrer. C’est une équipe qui ne concède pas beaucoup d’espaces. Au plan offensif, la sélection burkinabé se porte très vite vers l’avant, avec des attaquants véloces et un jeu vertical capable de déstabiliser n’importe quelle défense. De plus, le coach Kamou Malo va retrouver sa pièce maitresse en attaque, Bertrand Traoré, qui a manqué le quart de finale contre les Aigles de Carthage, à cause d’une blessure. Lors de leurs cinq premières rencontres dans cette Can, les Burkinabé se sont montrés expéditifs, en ouvrant le score dès la première période. Ils ont réussi à maintenir leur avantage jusqu’à la mi-temps à quatre reprises.

Les deux équipes s’acheminent donc vers un match serré avec de gros duels au milieu de terrain. Les Lions devront se préparer à relever le défi physique que l’adversaire a l’habitude d’imprimer dans son jeu. Il leur faudra aussi avoir une bonne occupation du terrain, pour ne pas se faire surprendre par les contres.

Mais le dispositif mis en place par Aliou Cissé dans l’entrejeu avec trois milieux récupérateurs a jusque-là donné satisfaction. À côté de Nampalys Mendy et d’Idrissa Gana Guèye, on pourrait revoir Cheikhou Kouyaté dans le 11 de départ. Grâce à sa combativité et son expérience, le joueur de Crystal Palace sera d’un grand apport. Les hommes de Cissé devront également faire preuve de créativité et de spontanéité dans leur jeu offensif, pour trouver la faille dans la muraille ‘’vert-blanc’’. Pour cela, Ismaïla Sarr devrait être celui qu’il faut à droite, avec Sadio Mané à gauche et Famara Diédhiou en pointe.

Mais tout déprendra de la forme physique de l’attaquant de Watford, qui se sent ‘’psychologiquement prêt’’. D’autant que son retour gagnant contre la Guinée équatoriale lui a sûrement donné plus de confiance et de motivation.

