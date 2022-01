Déjà assuré de la première place du groupe D, le Nigeria a géré ses efforts et continué de montrer les muscles face à la Guinée-Bissau (2-0), avec un onze remanié... mais pas trop. Direction les huitièmes de finale, toujours à Garoua, potentiellement face au Malawi, au troisième du groupe E ou au troisième du groupe F.

La situation s'est débloquée après l'entracte, sur une merveille de centre à ras de terre de l'extérieur du gauche signé Kelechi Iheanacho, repris par Umar Sadiq à bout portant (0-1, 56e). Auparavant, les Super Eagles dominaient tranquillement les débats, en campant aux abords de la surface bissau-guinéenne et en usant de leur menaçante doublette décisive Sadiq-Iheanacho. Les Djurtus auront eu en tout et pour tout trois grosses opportunités de prendre l'avantage, ou de revenir dans le match.

Mais ni Jorginho, d'une puissante reprise à l'entrée de la surface (45e), ni Fali Candé sur un coup franc rapproché (61e) n'auront trouvé la faille. Quant à la tentative roublarde de Leonel Alves (81e), elle a vu le jour alors que la messe était déjà dite : après un énième numéro fabuleux de Moses Simon (crochet, passement de jambes puis mine sur la barre), le solide capitaine Troost-Ekong était au bon endroit au bon moment pour mettre le pied en opposition (0-2, 79e). Dix-sept matchs sans défaite après avoir ouvert le score dans une CAN, série en cours côté Nigeria.

La bonne nouvelle, c'est que les Comores sont toujours en vie.

...L’Egypte ecarte le Soudan et prend la route des huitièmes

En totale maîtrise de la première à la dernière minute de jeu, les Pharaons se sont tranquillement imposés face au Soudan (1-0) ce mercredi soir. Un succès qui permet aux coéquipiers de Mohamed Salah prendre la deuxième place de leur groupe et de prendre la route des huitièmes de finale de la compétition avec le Nigeria. Le Soudan quitte cette CAN avec un seul petit point.

Les Faucons de Jediane étaient beaucoup trop loin du compte pour espérer quoi que ce soit dans cette troisième et dernière journée de la phase de poules de ce groupe D. Après avoir vu Mohamed Abdelmonem ouvrir le score d’un coup de casque à la retombée d’un corner (1-0, 35e), les Soudanais s’en sont remis à leurs gardiens, au pluriel, pour ne pas repartir de Yaoundé avec une addition bien plus salée. Très en forme, l’attaquant de Liverpool a d’abord buté en première mi-temps sur Mohamed Mustafa (40e), avant de perdre son face-à-face avec Abu-Eshrein – le portier titulaire s’étant blessé juste avant la pause – dans le second acte (60e). Avec un seul tir cadré, le Soudan n’a jamais réussi à inquiéter des Égyptiens plutôt convaincants.

Les Pharaons viennent de poser la base de leur pyramide.

