Pour sa première participation historique, la Gambie a pris le meilleur sur la Guinée (1-0) ce lundi pour valider son billet pour les quarts de finale de la Can 2021, après une fin de match agitée terminée à 10 contre 10. Les Scorpions, toujours invaincus, seront opposés au Cameroun ou aux Comores pour tenter de prolonger l'exploit.

Les Scorpions continuent de faire mal. Place au troisième huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021, avec un derby de l'ouest africain opposant la Guinée, 2ème du groupe B derrière le Sénégal, à la Gambie, 2ème de la poule F dominée par le Mali, ce lundi après-midi. Pour bien démarrer cette nouvelle semaine, Kaba Diawara devait composer sans Naby Keita, suspendu, mais reconduisait son 3-5-2 avec Ilaix Moriba dans l'entrejeu et Mohamed Bayo en pointe. De son côté, le Belge Tom Saintfiet organisait les siens en 4-3-3, Musa Barrow occupant la pointe de l'attaque pour ce premier 8ème de finale de l'histoire de la sélection gambienne.

Cette affiche très ouverte et indécise sur le papier au Stade Omnisports de Bafoussam accouchait d'un premier acte relativement calme, les débats étant relativement équilibrés. Mention spéciale aux Scorpions, dont le collectif semblait peut-être un peu mieux huilé. Les deux formations, malgré deux occasions à mettre au crédit de Bayo (4e, 38e) côté guinéen, une frappe puissante de Barrow détournée tant bien que mal par Keita (13e) et un tir trop croisé de Darboe (45e+1) côté gambien, manquaient d'inspiration. Elles rentraient logiquement dos à dos aux vestiaires (5 tirs et 1 cadré de chaque côté).

Musa Barrow, héros de la Gambie

La physionomie de la rencontre était la même après la pause. Peut-être par peur de trop se découvrir et donc de prendre trop de risques, les 22 acteurs se livraient de ce fait une véritable bataille tactique. Au détriment du spectacle, et au grand désarroi des spectateurs et téléspectateurs. Si l'on se dirigeait tranquillement vers une prolongation, Bobb distillait une superbe passe à destination de Barrow, qui résistait au retour de Conté et, grâce à un contrôle orienté parfaitement réalisé, délivrait le peuple gambien (71e).

La deuxième réalisation de l'attaquant de Bologne dans cette compétition a eu le mérite d'emballer le rythme du match, le Sily National, dos au mur, tentant le tout pour le tout pour revenir au score, à l'image de ce but refusé pour hors-jeu à Conté (77e). Pour ne rien arranger, Njie, rentré en jeu à la 73e minute, a écopé de deux cartons jaunes (74e, 87e), laissant les Gambiens à 10 pour les derniers instants. Comme bénis des Dieux du foot, les Scorpions voyaient le Sily National, qui a aussi fini à 10 après le deuxième jaune de Conté (90e+4), frapper le poteau puis la barre, après un bel arrêt de Gayé (90e+2), avant d'exulter au coup de sifflet final. La Gambie continue son incroyable parcours et affrontera le Cameroun.

