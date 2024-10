Les Sénégalais ont dominé 6 buts à 1 les Mauritaniens en finale de la Can de Beach Soccer. Avec un Alseyni Ndiaye nommé Homme du match et un Ninou Diatta élu Meilleur joueur du tournoi, les hommes de Ngalla Sylla ont encore montré leur suprématie sur les plages africaines.

Et de huit pour le Sénégal, dont cinq d’affilée ! Les Lions ont réalisé une véritable démonstration de champion face à la Mauritanie, en finale de la Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer, le samedi 26 octobre 2024. Les Mourabitounes ont raté le match qu’il ne fallait pas. Vainqueurs du match d’ouverture face au Sénégal de la poule B sur le score de 5 buts à 2, les Mauritaniens se sont inclinés 6-1 face aux champions en titre sénégalais. Les plages de l’Albatross Stadium d’Hurghada ont vu Alseyni Ndiaye et ses coéquipiers s’envoler brillamment vers un nouveau titre continental. Certainement le parcours le plus difficile à se tracer pour les hommes de Ngalla Sylla.

Mais avec leur expérience et leur collectif bien huilé, ils ont réussi à triompher à nouveau.

Un départ canon

Malgré le forfait de son attaquant Raoul Mendy, le sélectionneur sénégalais a su compter sur son n°10 Mamour Diagne de retour dans le onze. Seydina Gadiaga, meilleur buteur de l’équipe nationale, titulaire en demi-finale, se retrouve sur le banc au coup d’envoi. Ces changements montrent la profondeur du groupe sénégalais. Comme en demi-finale, le Sénégal plie vite la partie face à la Mauritanie. Lors de leur première rencontre, les Lions ne sont jamais rentrés dans leur match (défaite 5-2). Mais pour cette finale, les hommes de Ngalla Sylla mettent le turbo. Mamour Diagne, buteur en phase de poules face à la même équipe, ouvre le score à la 2e mn. Après une frappe de Ninou Diatta mal négociée par le portier mauritanien, le milieu de terrain de Ngor-Almadies prolonge le ballon dans les buts (1-0). Perdus et surpris par l’intensité imposée par les champions d’Afrique, les Mourabitounes déjouent et multiplient les mauvais choix. Ils butent sur la défense solide des Lions, en particulier sur le capitaine Alseyni Ndiaye. En toute fin de période, Gadiaga fait le break pour le Sénégal sur une frappe à ras de terre. Ce but assomme définitivement la Mauritanie.

Les Lions, rois du Beach Soccer

Le deuxième tiers-temps démarre comme le premier. Et même mieux. Ninou Diatta creuse l’écart lors de la remise en jeu. Le défenseur de 37 ans enfonce davantage les Mourabitounes (3-0). Auteur de sa quatrième réalisation du tournoi, le joueur de Ngor-Almadies est l’homme des grands moments, côté sénégalais. Il est consécutivement buteur lors du troisième match de poules, de la demi-finale et de la finale. Ce but de Diatta redonne du tonus à ses coéquipiers qui remettent le pied sur le ballon. C’est d’ailleurs sur une belle action collective qu’Amar Samb inscrit le quatrième but des Sénégalais sur une passe décisive de Seydina Gadiaga. La domination du Sénégal n’est plus une impression, elle est concrète.

Abduletif et ses coéquipiers ne parviennent pas à répondre face au défi physique imposé par les champions d’Afrique. Ils réussissent à réduire la marque sur le seul moment d’errance de la part des coéquipiers d’Alseyni Ndiaye, par le biais de Mouhamed Wedou (16e minute). Mais l’espoir d’une remontée folle est vite éteint par Mamour Diagne quelques secondes après le but mauritanien. Le n°10 inscrit le cinquième but sénégalais et sa deuxième réalisation personnelle de la rencontre. Les Lions s’envolent vers ce cinquième titre d’affilée. Ils expriment de plus en plus leur suprématie sur les Mourabitounes. Le sixième but arrive une minute après de la part de Mandione Diagne. Le meilleur buteur de la Can-2022 entérine le succès des Lions. Il n’y aura plus de but dans le match.

Alseyni, une vraie légende

Le troisième tiers-temps sera celui du contrôle et de la maîtrise du jeu de la part des Sénégalais. Les Lions maintiennent cette avance et font preuve d’une solidité défensive pour terminer la rencontre. Le coup de sifflet final retentit. Les Lions prennent leur revanche et s’adjugent à nouveau le titre de champion d’Afrique. Alseyni Ndiaye, auteur d’un match de patron dans ses cages, a laissé sa place à Ousseynou Faye. Le capitaine des Lions a livré son meilleur match de la compétition au meilleur des moments. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, il a très tôt pris le dessus sur les joueurs mauritaniens. Cette performance n’était pas donnée d’avance puisqu’il faisait face à la meilleure attaque du tournoi. Ses relances et ses frappes ont aussi créé du danger devant les buts de son homologue Abduletif. Le gardien de but de 34 ans a été élu Meilleur joueur de la finale. Une distinction qui vient s’ajouter à d’autres. Il est le symbole de ce sport au Sénégal. Présent depuis la création de cette équipe nationale en 2007, le portier est naturellement le joueur le plus titré de la discipline en Afrique. Sa longévité et sa constance ont été d’un grand apport au Beach Soccer sénégalais. Cette édition a été sans doute la moins aboutie de sa carrière en sélection puisqu’il n’a terminé aucune des rencontres. Mais son leadership a permis à son remplaçant d’endosser facilement ce rôle en sortie de banc.

Ninou le grand

Le rôle des joueurs expérimentés dans cette nouvelle conquête de l’équipe nationale du Sénégal est aussi symbolisé par le vétéran de 37 ans Jean Ninou Diatta. Élu Meilleur joueur du tournoi par la Caf, le défenseur de Ngor-Almadies a été l’un des joueurs les plus utilisés par Ngalla Sylla. Solide derrière et utile en attaque, Ninou a été présent lors des moments importants. Sa précision et sa puissance de frappe ont fait de lui un atout offensif supplémentaire pour les Lions.

Ngalla Sylla, le chef d’orchestre

Ce huitième succès des Sénégalais est aussi le travail remarquable de Ngalla Sylla, son quatrième en tant que sélectionneur. De retour à la tête de la sélection à quelques mois du début de la Can, l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas du Maroc (2022-2024) a réussi à construire un groupe compétitif en un temps record. Car, avant son arrivée, les Lions sont restés sur une élimination en phase de poules de Coupe du monde. Il parvient à impliquer à nouveau les anciens en y ajoutant quelques nouveaux issus du championnat local. Cette cohabitation parfaite entre les deux générations et la gestion du groupe de Ngalla Sylla a été la clé de ce sacre.

MAMADOU KANE