La 2e journée de la poule A de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans pourrait voir le Sénégal se qualifier en quarts de finale, en cas de victoire face au Mozambique, cet après-midi (14 h) au Caire.

Après avoir réussi son entrée en lice, l’équipe du Sénégal joue la qualification en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. Les Lionceaux, leaders de la poule A (3 pts), pourraient valider leur ticket pour le second tour de la compétition dès leur 2e sortie, cette après-midi (14 h) contre le Mozambique (3e, 1 pt). Pour cela, les hommes de Malick Daf doivent absolument s’imposer face à aux jeunes Mambas. Une mission qu’ils sont prêts à accomplir, selon le sélectionneur national.

‘’On est venu ici pour gagner. On s’est préparé pour cela. On fera tout ce qui est possible pour gagner ce match et avoir six points synonymes de qualification. On n’est pas venu pour faire du tourisme’’.

Les jeunes Sénégalais ont donné le ton lors de la 1re journée en dominant le Nigeria (1-0), la nation la plus titrée de la Can U20 avec sept trophées. Malgré ce coup d’éclat, l’entraineur invite ses joueurs à garder les pieds sur terre et à rester focus sur leur objectif. Car, a-t-il dit, ‘’on est là pour gagner. On a remporté un match ; il en reste d’autres. Le plus important, c’est de rester concentré et préparer les matchs à fond’’.

Face aux Flying Eagles, les Lionceaux ont montré de la solidité défensive durant les premières minutes du match où l’adversaire avait le contrôle du ballon. Ils ont été efficaces en concrétisant l’une des rares occasions qu’ils avaient sous les godasses. Mais ils devront être plus appliqués sur les passes et éviter les pertes de balle.

Dario Monteiro : ‘’Nous jouerons pour gagner’’

Le Mozambique a enregistré son premier point en Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, en tenant en échec le pays hôte. Ce résultat est en quelque sorte un succès pour les jeunes Mambas qui en sont à leur 2e participation à la Can U20. Lors de leur baptême du feu en 2021, en Mauritanie, les Mozambicains ont essuyé trois défaites en autant de rencontres dans la poule A.

Après ce point historique, ils visent désormais une qualification au second tour du tournoi. Et Dario Monteiro et ses poulains sont plus que jamais déterminés à réaliser ce rêve. ‘’Nous allons jouer notre deuxième match du tournoi contre une équipe solide. Mais nous croyons en nos chances et nous jouerons pour gagner. Personne ne peut prédire l'avenir, mais nous avons des ambitions et des chances pour lesquelles nous nous battrons dans la compétition’’, a déclaré Dario Monteiro en conférence de presse d’avant-match, hier.

Malgré le ‘’défi’’ qui les attend face à une ‘’solide’’ équipe du Sénégal, le technicien mozambicain est convaincu que son équipe a des arguments à faire valoir. C’est la même détermination qu’affiche son milieu de terrain, présent en conférence de presse. ‘’Nous voulons nous qualifier pour les quarts de finale du tournoi et nous nous battrons en équipe pour atteindre nos objectifs’’, a déclaré Jose Rabelina Zavala.

L’autre affiche de la poule A va opposer, en seconde période (17 h), l’Égypte (2e, 1 pt) au Nigeria (4e, 0 pt). Les équipes visent les trois points pour se positionner dans la course aux deux premières places qualificatives aux quarts de finale.

Programme Mercredi 14h Mozambique - Sénégal 17h Égypte - Nigeria

LOUIS GEORGES DIATTA