Le Jaraaf décroche son premier succès dans cette édition de la Coupe Caf, ce dimanche, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, contre Orapa United, grâce à un but en toute fin de partie. Cette victoire replace les Médinois dans la course à la qualification au second tour.

La dernière fut la bonne. L'ultime action du match a permis au Jaraaf d’inscrire son premier but et de décrocher sa première victoire en Coupe Caf. Les hommes de Malick Daf ont pu tromper Lesenya Malapela après plusieurs tentatives repoussées par le portier botswanais. Lesenya Malapela a été un cauchemar pour les Sénégalais tout au long du match. Rien ne semblait sourire à Jean Rémi Bocandé et ses coéquipiers. Il aura fallu un centre du capitaine emblématique du Jaraaf sur la tête de l’attaquant Almamy M. Fall à la 98e mn pour tromper la vigilance de l’arrière-garde d’Orapa United (4e, 2 pts). L’effondrement en larmes sur la pelouse de Jean Rémi après sa passe décisive dit tout.

Cette victoire permet au Jaraaf (3e, 5 pts) de recoller au nombre de points avec l’Asec Mimosas, 2e du classement (5 pts).

Malapela héroïque

La fin justifie le chemin parcouru. Le Jaraaf a entamé cette 4e journée de la Coupe des confédérations africaines de football avec l’ambition de jouer l’attaque, véritable point noir des Médinois depuis le début de la campagne. Malick Daf effectue deux changements par rapport à la dernière rencontre entre les deux équipes. L’un est le remplacement d’Adama Wade par Moustapha Guèye en défense, aux côtés d’Abdoulaye Diédhiou, et de celui d’Abdou Aziz Diaw dans l’entrejeu par Mame Saër Guèye.

Les Jaraafmen prennent le jeu à leur compte dès le coup d’envoi. Ababacar Sarr et Abdoulaye Faty multiplient les assauts sur leur côté, aidés par leurs latéraux Fadilou Fall et Jean Rémi Bocandé. Les Botswanais subissent et le gardien de but Malapela se met en évidence pour garder sa cage inviolée comme lors du match aller. Mais à la 13e mn, une faute de main est commise dans la surface d’Orapa. Penalty pour le Jaraaf. Une occasion pour le club de la Médina d’ouvrir son compteur-buts dans la compétition. Le capitaine Jean Rémi Bocandé prend ses responsabilités et s’élance face au portier botswanais. Ce dernier arrête la tentative du latéral gauche de 36 ans. Les Jaraafmen vont devoir attendre pour ouvrir le score. À la suite de cet arrêt, Lesenya Malapela prend le dessus sur les attaquants du Jaraaf. Le gardien de but de 28 ans enchaîne les arrêts décisifs et permet à son équipe de rester dans le match (6 arrêts en première période). Les deux équipes se quittent dos à dos lors de cette première manche de la partie.

Le but de l’espoir

La seconde période démarre sur les mêmes bases que la première. Une domination du Jaraaf dans tous les compartiments du jeu, mais toujours cette maladresse dans le dernier geste. La charnière centrale Abdoulaye Diédhiou-Moustapha Guèye est peu sollicitée, mais se montre solide dans les rares offensives des hommes de Gadimang Tiiso.

Après l’heure de jeu, Malick Daf effectue ses premiers remplacements. Ababacar Sarr, qui peine à répéter les mêmes efforts des premières minutes de la partie, cède sa place à Saliou Guèye. Serigne Koité, de son côté, est remplacé par Abdoulaye Oualy. L’attaquant de 21 ans se retrouve sur le côté gauche et apporte sa percussion dans les phases offensives. Les actions se répètent et se ressemblent pour le Jaraaf. De la précipitation et de l’individualisme ont suivi durant tout le match les hommes de Malick Daf dans le dernier geste.

Le technicien sénégalais continue les changements en attaque. L’ailier gauche Abdoulaye Faty cède sa place à Papa Dione, le héros de la victoire en Coupe du Sénégal en 2023. Mais les problèmes persistent pour le Jaraaf. Les sept minutes de temps additionnel semblent allonger la frustration des Médinois. À la 98e mn, Abdoulaye Oualy remonte le ballon. Comme durant tout le match, les défenseurs botswanais reculent et laissent aux Sénégalais de l’espace pour construire une dernière action. Le ballon arrive dans les pieds de Jean Rémi Bocandé. Le latéral gauche, infatigable, met toutes ses dernières énergies dans ce dernier centre.

Au milieu des défenseurs d’Orapa, Almamy Fall, seul attaquant titulaire encore sur la pelouse, s’élance et propulse le ballon d’une tête puissante dans les buts de Malapela. Le portier est battu. Le Jaraaf est aux anges. Après douze arrêts effectués, dont un penalty stoppé, le gardien de but d’Orapa s’incline sur ce dernier tir cadré des Jaraafmen. La rencontre se termine sur cette dernière action. La victoire est acquise pour Malick Daf et ses hommes.

Dans l’autre match, l’USM Alger et l’Asec Mimosas se sont neutralisés 1-1. Le club de la Médina rejoint au classement les Mimos et revient à trois points du leader algérois de l’Union sportive de la Médina (8 pts). Dans une semaine, le Jaraaf va affronter au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio l’Asec Mimosas, seule équipe contre laquelle il a perdu durant cette campagne.

MAMADOU KANE