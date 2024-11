L’ASC Jaraaf de Dakar a démarré hier sa campagne de Coupe Caf face à l’Asec Mimosas. Les Sénégalais se sont inclinés sur le score de 2-0.

L’entrée en matière est ratée. Le Jaraaf s’est incliné 2 buts à 0 contre l’Asec Mimosas au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Les coéquipiers d’Ababacar Sarr ont fait face à une équipe plus efficace en attaque. Les Mimos ont fait déjouer les hommes de Malick Daf, lors de cette première journée de la phase de poule de la Coupe Caf.

Dans une rencontre ouverte, les hommes de Julien Chevalier ont montré des lacunes défensives, mais les Jaraafmen n’ont pas su en profiter et ont fait preuve d’un manque d’expérience à ce niveau de la compétition. Les coéquipiers de Shisungu Kankonde n'ont cadré que trois tirs pour deux buts.

Cette défaite met déjà le Jaraaf dos au mur pour la suite de la compétition.

Le but qui assomme

Pour ce retour en Coupe Caf, le Jaraaf se présente dans une configuration plutôt défensive, en 4-4-2, visant à procéder en contre. Malick Daf mise sur la vitesse d’Ababacar Sarr et d’Abdoulaye Faty pour recevoir les longs ballons de Cheikh Lo Ndoye et de la défense. Le double pivot Makha Ba-Issaga Kane se charge de réguler l’entrejeu. Le meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise, Almamy Fall, et l’ancien buteur de Teungueth FC, Serigne Koité, animent l’attaque du club sénégalais.

De leur côté, les Mimos sont alignés en 4-2-3-1. Julien Chevalier affiche une volonté de prendre le jeu à son compte, avec Salifou Diarrasouba, Nadrey Dago et Razak Cissé chargés de mener le jeu de l’Asec. Le technicien français a mélangé expérience et jeunesse en défense avec le capitaine Franck Zouzou (31 ans) et le jeune Souleymane Coulibaly (22 ans).

L’entame de match des Médinois est encourageante. Comme prévu, ils laissent le ballon à l’Asec. Les hommes de Malick Daf montrent une bonne discipline tactique. Sans être mis en danger par les Mimos, les Jaraafmen subissent les premiers assauts de leurs adversaires. Les dix premières minutes de la rencontre sont en faveur du club ivoirien. Mais à la 12e mn, Cheikh Lo Ndoye lance en profondeur Ababacar Sarr qui déstabilise la défense de l’Asec. Le milieu gauche du Jaraaf adresse un centre qui trouve ses deux attaquants. Mais Koité rate le cadre.

Cette maladresse dans le dernier geste se poursuit pour le Jaraaf tout au long de la première période. Les coéquipiers d’Atte Youssifou montrent de la patience et laissent les actuels leaders de la Ligue 1 sénégalaise prendre de plus en plus confiance. À la 45e mn, à la suite d’une phase de construction impliquant cinq joueurs de l’équipe, le latéral droit togolais Youssifou trouve, au point de penalty, Abdou Razak Cissé qui prolonge de la tête le ballon dans les buts de Cheikh Ndoye. Les Médinois encaissent un coup dur avec ce but ivoirien à une minute de la fin de la première période.

Pas à la hauteur de l’événement

Les Sénégalais reviennent avec de meilleures intentions. Malick Daf effectue un changement avec l’entrée en jeu de Souleymane Dione à la place d’Ababacar Sarr. Le milieu excentré apporte de la vivacité à l’attaque du Jaraaf. Mais cet apport ne dure pas. Les joueurs médinois se montrent encore peu inspirés en phase offensive. Malgré les nombreuses fautes commises par les partenaires de Sacko Seydou, ils ne profitent pas des coups de pied arrêtés. Ils sont à nouveau punis à la 71e mn. Dans la même configuration que le premier but, le bloc du Jaraaf est contourné et le latéral burkinabé, Mohamed Ali Yabre, effectue une passe en retrait à destination de l’attaquant congolais Tshikungu Kankonde : 2-0.

Le score ne reflète certes pas la physionomie du match, mais le Jaraaf a laissé passer sa chance. Les coéquipiers d’Almamy Fall ont tiré le plus de fois au but (4 tirs cadrés contre 3 pour l’Asec) et ont obtenu le plus de coups francs (22 contre 8). Les Ivoiriens ont été cliniques et ont assommé les Sénégalais.

Cette défaite place le Jaraaf à la 3e place du groupe C, devant le club botswanais d’Orapa United, qui a largement perdu contre l’USM Alger (6-0). Les Algériens seront les prochains adversaires du Jaraaf le 8 décembre.

Par Mamadou KANE