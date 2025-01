Abdoulaye Oualy a remis le Jaraaf de Dakar en bonne position pour la qualification en quarts de finale de la Coupe Caf. Son but inscrit a donné la victoire au club de la Médina contre l’Asec Mimosas (1-0), ce dimanche au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, en match comptant pour la 5e journée de la poule C.

Le Jaraaf de Dakar a le vent en poupe en Coupe de la Confédération africaine de football (Caf). Le club de la Médina a reçu et battu l’Asec Mimosas (1-0), ce dimanche, en match comptant pour la 5e journée de la phase de poules. Cette deuxième victoire de rang permet aux Médinois de remonter à la 2e place du groupe C, avec 8 pts, et de prendre une sérieuse option pour la qualification en quarts de finale. Les Ivoiriens sont relégués à la 3e place, avec 5 pts, à trois longueurs des Sénégalais.

Ababacar Oualy guide le Jaraaf

Pour faire face à son bourreau de la 1re journée à Abidjan (2-0), Malick Daf a procédé à un changement dans le système de jeu, en préférant le 4-3-3 au 4-4-2 du match précédent contre le club botswanais (1-0). Pour animer le jeu offensif, le coach a aligné Abdoulaye Oualy au détriment d’Ababacar Sarr, aux côtés d’Abdoulaye Faty et Almamy Matthew Fall, buteur face à Orapa United.

Ce choix de l’entraineur s’est révélé payant. Le Jaraaf n’a pas attendu trop longtemps pour trouver la faille. Après une vingtaine de minutes dominées par les Vert et Blanc de la Médina avec Abdoulaye Faty à la baguette, le match s’est décanté à la 26e mn. C’est l’œuvre d’Ababacar Oualy, qui a catapulté de la tête le ballon au fond des filets sur un centre de Jean Rémi Bocandé sur corner. Passeur décisif le week-end dernier, le capitaine du Jaraaf a récidivé. Les Sénégalais partent à la mi-temps avec l’avantage au score sur ce petit écart.

De retour des vestiaires, l’entraineur de l’Asec procède à un changement. Pour renforcer son attaque, Julien Chevalier fait entrer l’attaquant Nadrey Dago à la place du milieu de terrain (46e, Issoufou). Cette retouche tactique permet à l’équipe abidjanaise de remonter son bloc et de presser l’équipe du Jaraaf.

Une défense impériale

Les Mimos poussent dans le camp adverse pour égaliser. Mais la défense des Vert et Blanc veille au grain. Le club de la Médina n’a plus la maitrise du jeu. Les hommes de Chevaliers contrôlent le ballon, mais n’arrivent pas à inquiéter le duo défensif. Abdoulaye Diédhiou et Moustapha Guèye sont restés intraitables face aux assauts de l’adversaire. Les deux compères, qui ont pris le pouvoir en défense depuis la victoire face Aropa, ont récupéré 52 ballons et en ont interceptés 17. Ils ont été également assez précis sur les tacles (73 % de réussite) pour enrayer les offensives ivoiriennes.

L’Asec Mimosas n’a pas été assez tranchante pour faire trembler le Jaraaf. Malgré une possession de balles en leur faveur (61%, contre 39%), les Académiciens d’Abidjan n’ont pas réussi à se créer la moindre occasion franche pendant tout le match. Leur seul tir cadré a été arrêté par Cheikh Lo Ndoye (9 tirs dont seulement 2 dans la surface de réparation). Le portier des Médinois a été impeccable sur sa ligne de but. Face à leur incapacité à franchir le bloc blanc du Jaraaf, les Mimos ont tenté de surprendre la défense par des centres transversaux dans la surface de réparation. Mais le potier des Lions a réussi toutes ses sorties aériennes (5 au total) pour annihiler leurs actions.

Chercher la qualif’ à Alger

Le Jaraaf de Dakar a pratiquement laissé l’initiative du jeu à l’Asec, procédant par des contres pour essayer de marquer le deuxième but. L’unique occasion des Dakarois est intervenue à la 74e mn. Servi dans la surface de réparation, Faty tente un tir qui manque le cadre.

Le score n’a pas changé jusqu’à la fin du temps réglementaire et des cinq minutes de temps additionnel. Le Jaraaf se remet dans la course et tient toutes ses chances en main pour la qualification au prochain tour. Les hommes de Malick Daf devront aller chercher le ticket pour les quarts de finale en Algérie face à l’USM Alger pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poules. Ce sera le dimanche 19 janvier. A l’aller, les deux équipes s’étaient neutralisées (0-0), le 8 décembre 2024, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. L’Usma (1er, 11 pts) est déjà qualifiée grâce à sa victoire (1-2) sur la pelouse d’Orapa United (4e, 2 pts). Le Jaraaf peut se qualifier avec seulement le point du nul.