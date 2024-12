Pour ses quatre décennies tout en musique, Coumba Gawlo Seck donne rendez-vous aux fans et mélomanes de tout bord pour un méga spectacle son et lumière “inédit” en Afrique. Le lancement des festivités du 40e anniversaire est prévu le 7 décembre à l'esplanade du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, avant de se poursuivre entre la Gambie, le Maroc et la Côte d'Ivoire.