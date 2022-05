Le sélectionneur national s’est exprimé sur la liste des 26 joueurs retenus pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023. Aliou Cissé a aussi donné des explications par rapport au dossier Boubacar Kamara et les chances de Sadio Mané concernant le Ballon d’Or France Football.

L’équipe du Sénégal a démarré sa préparation en vue de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 contre le Bénin. Le sélectionneur national s’est exprimé, hier, pour la première fois sur la liste des joueurs retenus pour ce match et notamment l’affaire Boubacar Kamara.

Selon l’ancien capitaine des Lions, ‘’il n'y a pas de cas Boubacar Kamara’’. ‘’Ce que je disais au mois de mars dernier, c’était le profil de Pape Guèye qu’on était allé chercher et rechercher aussi celui de Kamara. Son agent n’est pas notre interlocuteur, mais il (Kamara) a fait son choix et je le respecte’’, a déclaré Aliou Cissé. Le plus important, pour le technicien, c’est de parler des joueurs qui sont déjà présents dans la Tanière. ‘’C’est vrai que je suis entré en contact avec le joueur, mais je n’ai pas parlé avec lui directement. Nous avons eu à travailler dessus. Son choix a bloqué sa convocation. On lui souhaite bonne chance. Et l’affaire des binationaux, on n’a rien à me reprocher. Il (Kamara) porte le maillot (du Sénégal et) tout le monde dit qu’il va venir en équipe nationale’’.

L’entraineur des Lions s’est aussi prononcé sur la sélection d’Iliman Ndiaye. Le jeune attaquant de 22 ans de Sheffield United, fait partie des nouvelles recrues d’Aliou Cissé. Il est réputé avoir une bonne marge de progression. ‘’Il joue dans une division en dessous de la Premier League. Mais c’est un championnat très rude, très difficile et très physique. Il y a beaucoup d’intensité. Je peux vous garantir que pour un attaquant, évoluer là-bas n’est pas évident’’, a-t-il déclaré. L’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur n’a pas caché son désir d’arborer le maillot du Sénégal. Apparemment, son appel du pied n’est pas resté insensible à Cissé. L’ancien joueur du PSG a bien suivi la trajectoire de l’attaquant de Sheffield, surtout la 2e partie du champion où, dit-il, ‘’il a été plus décisif’’. ‘’C’est un garçon capable de jouer sur tout le front de l’attaque. C’est intéressant de le faire venir pour qu’il comprenne son statut dans l’équipe nationale et ce qu’on attend de lui’’.

Sadio Mané ‘’a beaucoup donné’’

Le sélectionneur national a aussi donné son avis sur les chances de Sadio Mané à propos du Ballon d’Or. L’international sénégalais perdu la finale de la Ligue des champions (0-1) contre le Real Madrid de son principal concurrent, Karim Benzema. Malgré cet échec, le coach des Lions estime que Mané a un parcours qui compte. ‘’Je crois que Sadio a beaucoup donné. Il ne faut pas minimiser tout ce qu’il a fait à Liverpool durant sept ans et ce qu’il a fait dans l’équipe nationale du Sénégal’’.

Le technicien s’est aussi offusqué du traitement qui est réservé au titre continental. ‘’À un moment donné, j’ai envie de savoir quelle place prend véritablement un champion d’Afrique sur les choix. Il a gagné la Can, il est allé en finale de Ligue des champions’’.

La Fédération sénégalaise de football a annoncé, il y a quelques jours, de sa décision de ne pas livrer de match de préparation pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur national s’est exprimé sur ce sujet. (La préparation est plus que difficile. Ça fait sept ans que je suis là et pour avoir un sparring-partner, c'est difficile’’. Il a expliqué les raisons de l’annulation du match contre le Brésil. ‘’On a failli faire le Brésil et à la dernière minute, ça n'a pas pu se faire. Les matchs de préparation, ce n’est pas jouer pour jouer. En réalité, quand on prépare une compétition, c’est pour avoir un sparring-partner, mais pas jouer pour jouer. Nous voulons préparer une Coupe du monde avec des adversaires qui ont le même profil que ceux que nous allons affronter au Qatar’’.

LOUIS GEORGES DIATTA