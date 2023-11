A l'occasion de la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l'Égypte a parfaitement lancé sa campagne en écrasant Djibouti (6-0), ce jeudi au Caire. Muet depuis 7 mois avec la sélection, Salah s'est offert le premier quadruplé de sa carrière avec les Pharaons (17e, 22e sp, 48e, 69e). Le Nantais Mohamed (73e) et Trezeguet (89e) ont enfoncé le clou en faveur du septuple champion d'Afrique, qui affrontera la Sierra Leone, lundi, pour s'échapper en tête du groupe A.

…L’énorme raté du Nigeria

Pour sa première apparition dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Nigeria n'a pas réussi à battre le Lesotho (1-1), ce jeudi à Uyo. Malgré son énorme potentiel offensif avec les présences dans le onze de départ de Boniface, Awoniyi, Iheanacho, Lookman et Iwobi ainsi que les entrées en jeu de Moffi et Simon, les Super Eagles ont été bien contenus et ont même concédé l'ouverture du score de Mkwanazi (56e). C'est le défenseur central Ajayi qui a sauvé les Nigérians (67e), déjà en galère dans le groupe C avant de se déplacer au Zimbabwe, lundi.