Lors de son triplé avec l'équipe de France face à Gibraltar (14-0) le 18 novembre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024, l'attaquant Kylian Mbappé (24 ans, 75 sélections et 46 buts) a atteint la barre des 300 buts en carrière. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, le joueur du Paris Saint-Germain a été clair : il s'agit seulement d'une étape dans sa carrière.

"C'est spécial quand tu sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont marqué l'histoire du foot et qui n'ont pas mis 300 buts. Mais pour moi, ce n'est qu'une étape : je sais où je veux aller, et je veux marquer beaucoup plus que 300 buts", a prévenu l'ancien Monégasque, toujours aussi ambitieux.