Comment l'art visuel, renforcé par l'écriture, peut-il éveiller les consciences, éduquer et inspirer une réflexion collective ? "Traits et Lettres" est une exposition collective dans laquelle les artistes explorent la relation entre l’écrit et le visuel. L’exposition se déroule au Carré culturel de Fatimé Habré.

Jusqu’au 7 décembre, le Carré culturel de Fatimé Habré accueille l'exposition "Traits et Lettres", dans le cadre de la Biennale de Dakar. Il s’agit d’une exposition collective qui rassemble des artistes visuels du Sénégal et d’ailleurs, explorant des questions esthétiques, identitaires, sociales, politiques et environnementales pour proposer une lecture renouvelée des enjeux contemporains du continent africain.

En associant l'expression visuelle à la force des mots, "Traits et Lettres" invite à repenser le pouvoir de l'art dans l'éducation et la transformation sociale, d’après Idrissa Diallo, commissaire de l’exposition. Comment l'art visuel, renforcé par l'écriture, peut-il éveiller les consciences, éduquer et inspirer une réflexion collective ? Voilà la question qui est au cœur de cette exposition.

"Cette interrogation résonne dans chaque tableau et installation de l'exposition. En s'inspirant de textes littéraires ou en intégrant des mots dans leurs œuvres, les artistes prolongent et transforment des récits existants, créant ainsi une narration hybride", indique Idrissa Diallo.

Ce processus, constate-t-il, offre aux spectateurs une nouvelle forme de narration où le langage se mêle à la texture, au geste et à la couleur. Chaque artiste explore la relation entre l'écrit et le visuel avec sa propre sensibilité et approche. Certains font d’un texte un élément graphique, transformant les lettres en une composition visuelle. D’autres puisent dans la littérature pour insuffler une profondeur narrative à leurs œuvres, selon Idrissa Diallo. Il soutient qu’à travers leurs créations, les artistes rappellent que l'écriture peut être bien plus qu’un moyen de communication : elle devient un outil de questionnement, de révélation et de transformation.

"En intégrant des textes ou en s’inspirant de récits littéraires, ils invitent le spectateur à réfléchir sur des enjeux universels et à reconsidérer ses propres perceptions. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’éduquer, en confrontant le visiteur aux réalités sociales, culturelles et politiques façonnant le continent africain et le monde contemporain", fait-il remarquer. Certaines œuvres, dit-il, explorent la thématique de la mémoire collective, en utilisant l’écriture pour mettre en lumière des récits souvent occultés ou marginalisés. La combinaison de l’écrit et de l’image devient une forme de mémoire visuelle, rappelant des moments historiques ou des combats encore d’actualité, d’après le commissaire d’exposition. Ce choix stylistique devrait interpeller et inviter le public à s’engager, à comprendre et à transmettre.

Ainsi, pour Idrissa Diallo, "Traits et Lettres" se distingue par la pluralité des voix et des styles qui répondent et se rencontrent. Cette diversité de perspectives témoigne, à ses yeux, de la richesse et de la vitalité des expressions artistiques contemporaines en Afrique, reflétant un continent en pleine mutation, à la recherche de nouveaux repères. Dans cette exposition, certaines œuvres intègrent des motifs traditionnels et des symboles culturels ; d'autres s'inspirent de mythes et de légendes ou encore d'éléments de la culture populaire et moderne. Idrissa Diallo explique que cette juxtaposition crée une tension entre tradition et modernité, entre enracinement et ouverture. Il apprécie le fait que les artistes expriment l'identité africaine dans toute sa complexité et sa diversité, confrontée aux enjeux de mondialisation et de transformation culturelle.

L'art dans la construction de la cité

"Traits et Lettres" interroge le rôle de l'art dans la construction de la cité et le développement de la société africaine. En posant un regard critique sur la société, les artistes ouvrent un espace de dialogue et de réflexion, incitant chacun à envisager des solutions pour un avenir meilleur. La synergie entre mots et images devient un moyen de sensibiliser le public aux problématiques sociales, culturelles et environnementales. À travers leurs œuvres, ils évoquent les défis contemporains, mais aussi les possibilités de transformation", a dit Idrissa Diallo. "Les œuvres de cette exposition portent un message d'espoir et d'engagement, rappelant que l'art peut jouer un rôle crucial dans la construction d'une société inclusive. "Traits et Lettres" est un lieu de rencontre entre les arts visuels et la littérature, entre tradition et modernité, passé et présent", a-t-il ajouté.

Au cours de ce parcours artistique, chaque artiste métamorphose le mot en une expression visuelle. L'interaction entre le texte et l'image ne se cantonne pas à une simple quête esthétique : elle se révèle être une exploration des significations profondes de l'identité africaine contemporaine, dans un monde en pleine globalisation, urbanisation et transformation. Ceci amène Idrissa Diallo à dire que l’art, à travers cette exposition, devient un outil de révélation et de mobilisation. "Il interroge notre rapport à l’histoire, à l’identité et aux autres. ‘Traits et Lettres’ est une invitation à repenser notre manière de voir et de vivre le monde. Les œuvres exposées révèlent une volonté profonde de partager, d’informer et de provoquer des prises de conscience. C’est ce pouvoir de transformation qui, à mon sens, donne toute sa force à cette exposition", a soutenu Idrissa Diallo.

"Traits et Lettres" incarne une démarche artistique et intellectuelle qui transcende les frontières culturelles et géographiques pour célébrer la diversité africaine. Cette exposition invite chaque visiteur à devenir acteur du changement, en prenant conscience des enjeux et en réfléchissant à son propre rôle dans la société", a-t-il indiqué. Cette exposition rappelle que l’art et la littérature, ensemble, peuvent être des outils pour transmettre des valeurs, des idées et des rêves. "Traits et Lettres" se veut être un appel à la conscience et à l’action, un pont entre générations, cultures et idéaux pour une Afrique en quête d’un avenir éclairé.

Fatimé Habré note, pour sa part, que le Carré culturel, avec sa librairie, sa maison d'édition et sa galerie, est un havre pour les amateurs d'art et de littérature.

