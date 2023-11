L'artiste Abdoulaye Diallo, Le Berger de l'île de Ngor, sera au musée de l'Homme, dans le cadre de l'exposition "Prehistomania", qui se tiendra du 17 novembre 2023 au 20 mai 2024. Le plasticien dédie son entrée dans ce prestigieux musée à quatre femmes, dont la journaliste et rédactrice en cheffe du journal ‘’EnQuête’’, Bigué Bob.

Pour la première fois, un artiste africain fait son entrée en tant qu'exposant au musée de l'Homme à Paris. Il s'agit du plasticien sénégalais Abdoulaye Diallo, Le Berger de l’ile de Ngor. Dans ce prestigieux musée, il participera à une exposition sur les arts rupestres intitulée "Prehistomania", qui se tiendra du 17 novembre 2023 au 20 mai 2024.

"C'est une immense joie pour moi, en tant que Sénégalais et Africain, d’exposer dans ce musée d'excellence. Je suis ravi de partager cette expérience avec de grands artistes, dont la contemporaine portugaise Graça Moraìs", se réjouit l'artiste sénégalais. "Mon ambition est de respecter le devoir de gratitude envers ceux qui m'ont facilité cette opportunité", poursuit Abdoulaye Diallo, qui exprime sa reconnaissance envers la presse sénégalaise.

En effet, il dédie cette exposition à quatre femmes exceptionnelles du Sénégal, parmi lesquelles figure Bigué Bob, rédactrice en cheffe du journal "EnQuête". "Le journal ’EnQuête’ a pratiquement publié tous mes articles", a souligné Le Berger qui, régulièrement, rédige des textes sur l'actualité sénégalaise. Les trois autres femmes sont Raymonde Mbow, Marie-Louise Guèye et France Gall.

Abdoulaye Diallo s'exprime au sujet de la thématique de l'exposition en déclarant : "Lorsqu'on lit pour la première fois une œuvre rupestre et qu'on découvre les idées qu'elle renferme, on a envie de s'y immerger de façon quasi permanente. En tant qu'artiste qui ne s'attache jamais à une seule technique ou à un seul thème, il m'est impossible, après avoir exploré le passé et y avoir travaillé, de ne pas projeter mon regard vers la cinquième conscience historique afin de trouver des réponses à mes questionnements quotidiens : quelle humanité pour demain ?"

Pour l'artiste, il est crucial de ne pas se complaire dans une tranquillité qui nous empêche de nous interroger sur la question suivante : "Qui paiera le prix de nos erreurs demain ?" Malgré son âge, il se sent obligé de poursuivre cette réflexion, de continuer à chercher de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, afin de permettre à nos descendants de vivre dans un plus grand confort, dans la tranquillité et de préserver notre humanité.

Madame Egidia Souto, l'une des commissaires de l'exposition, a expliqué comment le plasticien sénégalais Abdoulaye Diallo a été sélectionné. Elle a révélé avoir découvert les œuvres du Berger de l’île de Ngor, il y a cinq ans, grâce à son collègue Richard Kuba, également commissaire d'exposition et conservateur de collections, ainsi qu'au professeur Jean-Louis Georget. Ce dernier avait eu l'occasion de découvrir le travail d'Abdoulaye Diallo lors d'une exposition au Sénégal.

"Lorsque nous avons organisé l'exposition et réfléchi à la sélection des pièces, nous avons immédiatement décidé d'inclure Abdoulaye Diallo et l'artiste portugaise Graça Moraìs. Leur travail était en parfaite cohérence avec ce que nous souhaitions présenter dans l'exposition, c'est-à-dire continuer à s'inspirer de ces peintures et réinterpréter les œuvres des ancêtres", a expliqué Egidia Souto. Chacun de ces deux grands artistes exposera une œuvre. Les commissaires regrettent de ne pas pouvoir présenter davantage d'œuvres d'Abdoulaye Diallo, en raison de contraintes d'espace, mais ils ont choisi de faire figurer une seule de ses toiles. Son travail clôturera l'exposition, offrant ainsi aux visiteurs une image durable de sa peinture inspirante.

Selon le musée, Abdoulaye Diallo et les autres artistes contemporains véhiculent un message universel. Cette exposition intitulée "Pretomania" rend également hommage à l'Afrique.

Le musée de l'Homme soutient qu'il s'agit d'une exposition qui transporte les amateurs au cœur d'une aventure humaine, à la découverte des enregistrements de l'art préhistorique. Au début du XXe siècle, explique-t-on, des scientifiques, intellectuels et artistes se lancent dans une quête des origines de l'humanité. Cette passionnante aventure les conduit à explorer l'univers artistique des premiers humains. L'art préhistorique, en particulier l'art pariétal et rupestre, suscite un vif intérêt au sein de la société. Les peintures provenant de grottes du monde entier sont révélées et font leur entrée dans les musées d'art moderne et contemporain les plus prestigieux, notamment grâce aux relevés effectués.

BABACAR SY SEYE